¿Quiénes son los equipos que disputarán el campeonato de la tercera categoría del fútbol nacional?

La mesa está servida para la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional (LFN), donde Atlético Río Abajo y Bambanes FC de Chiriquí se enfrentarán por primera vez en su historia en una definición directa por la supremacía del fútbol aficionado panameño.

El duelo, que reúne a los campeones de conferencia, se disputará el domingo 14 de diciembre a las 3:30 p.m. en el COS Sports Plaza.

Atlético Río Abajo llega como vigente campeón y con la posibilidad de alcanzar el bicampeonato, luego de haber conquistado el Torneo Apertura 2025 al vencer a Don Bosco Jr. de la provincia de Herrera.

El conjunto capitalino ha sostenido la base del plantel que ya sabe lo que es levantar el título y ha mostrado regularidad durante el año. En la final de la Conferencia Este, el equipo dirigido por Carlos Corredor superó 2-0 a FC Cosmos en el Complejo Deportivo Los Andes 2, con goles de Erasmo Oglivie y Óscar Pinzón, asegurando su presencia en el partido decisivo.

Del otro lado estará Bambanes FC, representante del Valle de la Luna, que alcanzó la final tras un intenso triunfo ante Sporting París de Chitré en el estadio Aristócles “Toco” Castillo de Santiago. La férrea defensa chiricana resistió los constantes intentos del rival y encontró la diferencia sobre el cierre del encuentro con un potente remate de media distancia de Rigoberto Aparicio.

Bajo la dirección del experimentado Iván González, Bambanes vuelve a una final con un plantel mayoritariamente juvenil, reforzado con piezas de experiencia, en busca de una revancha tras haber quedado a las puertas del título en 2024 ante FC Chorrillo.

Este será el penúltimo partido del fútbol panameño del 2025 luego de que se coronaron campeones Plaza Amador (LPF), Unión Coclé (Liga Prom), Sporting San Miguelito (Liga Juvenil), Chorrillo FC (LFF), así como Río Abajo en el futsal.

El último será el duelo de Bambanes FC frente a Don Bosco Jr., a disputarse una semana después por el ascenso a la Liga Prom.

Para Atlético Río Abajo, el siguiente paso será cumplir con el licenciamiento y los requisitos necesarios para formalizar su llegada a la Liga Prom.

El campeón del torneo recibirá 15 mil dólares, sumados a los 5 mil ya obtenidos por ambos clubes como campeones de conferencia, en un partido que será transmitido por el canal de YouTube de Fútbol Aficionado de la FPF.