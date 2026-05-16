Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Fútbol

    ‘Quiero darlo todo por el país’: José Luis Rodríguez rumbo a su segundo Mundial

    Guillermo Pineda G.
    ‘Quiero darlo todo por el país’: José Luis Rodríguez rumbo a su segundo Mundial
    José Luis Rodríguez lanza un centro durante el partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

    Mientras disfrutaba de unos días de descanso en Panamá, José Luis Rodríguez aprovechó la noche del viernes para asistir a la semifinal entre CD Plaza Amador y Umecit FC en el COS Sports Plaza. Pero más allá del ambiente de LPF, la conversación inevitablemente terminó apuntando hacia el gran objetivo del momento: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El extremo panameño viene de completar un sólido torneo con FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX, registrando dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos disputados, consolidándose como una de las piezas importantes del conjunto fronterizo.

    A sus 27 años, Rodríguez atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera y apunta seriamente a disputar su segunda Copa del Mundo con Selección de fútbol de Panamá, luego de haber formado parte del histórico plantel que clasificó y participó en Rusia 2018.

    “Ya llevo un año y medio muy bueno en México. Estoy muy feliz y contento en lo personal con las cosas que estoy haciendo”, comentó el futbolista.

    Aunque actualmente disfruta de vacaciones junto a su familia, el atacante dejó claro que el enfoque ya empieza a trasladarse hacia la selección nacional y la pelea por un lugar en la convocatoria definitiva de 26 jugadores que anunciará el técnico Thomas Christiansen.

    “Esperemos que así sea. Al final tenemos que pelear todos por un puesto. Creo que nadie tiene nada ganado”, aseguró.

    Rodríguez explicó que la preparación para la cita mundialista comienza incluso antes de reportarse oficialmente a la concentración.

    “Todos los días, cuando comiencen los entrenamientos, trataré de prepararme de la mejor manera, aunque ya lo he venido haciendo, para si me toca estar en la lista, darlo todo por el país”, expresó.

    El futbolista también reconoció que el sueño mundialista permanece constantemente en la mente de los jugadores panameños, incluso durante el periodo de descanso.

    “Es el sueño de todo futbolista estar en una Copa del Mundo. Quieras o no, siempre piensas en eso”, señaló.

    Rodríguez reveló además que desde su llegada a Panamá ha mantenido sesiones de entrenamiento personal para llegar en óptimas condiciones al inicio de los trabajos con la selección.

    “Desde que llegué a Panamá he estado preparándome. Creo que cada uno lo está haciendo de la mejor forma para cuando llegue a la selección poder darle lo mejor”, comentó.

    Durante la entrevista, el “Pumita” también habló sobre su amistad con Carlos Harvey, a quien respaldó tras su destacado regreso luego de una lesión importante.

    “Es un gran defensor y volver de la manera que lo ha hecho es de aplaudir. Me alegra mucho el momento que está pasando”, indicó.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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