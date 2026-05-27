Alberto Quintero tendrá su revancha mundialista: ‘No vengo solo a hacer grupo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La espera terminó para Alberto Quintero. Ocho años después de quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018 por lesión a pocos días del debut de Panamá, el veterano atacante finalmente tendrá la oportunidad de disputar una Copa del Mundo luego de ser confirmado este martes entre los 26 convocados de Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.

Previo al entrenamiento de la selección panameña en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada, en Juan Díaz, el jugador de Plaza Amador confesó que vivió con mucha ansiedad la revelación de la lista definitiva y aclaró que nunca tuvo información previa sobre su convocatoria.

“Yo la verdad que no sabía nada. Me enteré hasta que dieron la lista de los 26. Aparte fui el último. Estaba con mucha ansiedad y no veía mi nombre”, expresó Quintero ante los medios de comunicación.

El futbolista explicó que durante la conferencia previa de Christiansen surgió una confusión luego de un comentario suyo tras la final de la LPF, donde mencionó que esperaba recibir “una linda noticia” este martes.

“Yo le dije ojalá y Dios quiera y Tomás me dé una linda noticia el día martes. Pero no sabía nada”, reiteró.

A sus 38 años, Quintero será el jugador más veterano de la selección panameña y uno de los líderes de un grupo que buscará hacer historia en la segunda participación mundialista del país. El atacante aseguró que mantuvo la fe hasta el final mientras esperaba escuchar su nombre entre los elegidos.

“Estaba con mi Biblia, estaba humillado y pidiéndole a Dios que me diera esa oportunidad, porque yo sabía que era en su tiempo”, comentó.

El atacante también aprovechó para defender tanto su presente futbolístico como el nivel de la LPF, competición que considera constantemente subestimada pese a los resultados y al crecimiento mostrado en los últimos años.

“Siempre se habla de mi edad. No sé por qué mencionan tanto el tema cuando durante dos años y medio he demostrado capacidad, entrega, liderazgo y hambre”, manifestó.

Quintero dejó claro que no llega a la selección únicamente para aportar experiencia desde el camerino, sino para competir por minutos dentro del terreno de juego.

“Yo no estoy aquí solamente para hacer grupo y estar en el camerino. Yo vengo aquí con muchas ganas también de jugar. Vengo a ponérsela difícil a los más jóvenes”, afirmó.

El extremo recordó que viene de disputar cinco finales consecutivas en el fútbol panameño y destacó que los jugadores de la LPF también merecen reconocimiento y oportunidades dentro de la selección nacional.

“No pueden menospreciar tampoco nuestra liga. Todos los 26 que estamos aquí hemos salido de la LPF”, señaló.

Incluso pidió públicamente que exista una mayor defensa del torneo local.

“Ya es hora de que ustedes defiendan a la LPF y que no dejen que la estén menospreciando. Claro que hay cosas que mejorar, como las canchas, los camerinos y otros temas de infraestructura, pero ya basta”, sostuvo.

Quintero también tuvo palabras para Kadir Barría, delantero del Botafogo que quedó fuera de la lista final y fue incluido únicamente entre los jugadores de reserva.

“El mensaje para Kadir es que siga aprovechando sus oportunidades. Está en un gran club y esta decisión no debe afectarlo. Va a ser un chico muy importante para la selección en los próximos años”, expresó.

Sobre las aspiraciones de Panamá en el Mundial, Quintero considera que existe una diferencia importante respecto al grupo que disputó Rusia 2018 y destacó la evolución del fútbol panameño.

“Hoy el fútbol de Panamá es un fútbol vistoso, que ha mejorado muchísimo y que tiene más herramientas. Este grupo está convencido de que puede competir y soñar con dar ese paso importante de avanzar a otra fase”, concluyó.

En el entrenamiento de este martes participaron un total de 24 futbolistas entre convocados y jugadores de reserva. De los 26 mundialistas estuvieron ausentes Luis Mejía, Jorge Gutiérrez, Giovani Ramos, Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla, mientras que el único reservado ausente entre los cuatro llamados fue Kadir Barría.

La selección panameña volverá a entrenar este miércoles en horas de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en Burunga de Arraiján.