Quiroz y Saavedra se convierten en leyendas al alcanzar los 800 ‘hits’ en la categoría Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estos peloteros chiricanos se unieron a Rodolfo ‘Candelilla’ Aparicio, quien se retiró con 831 imparables.

Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra escribieron sus nombres con tinta indeleble en la historia del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, luego de alcanzar la barrera de los 800 imparables, uniéndose a un selecto grupo que hasta ahora solo integraba Rodolfo “Candelilla” Aparicio.

Ambos peloteros lograron la hazaña en el marco de la victoria del domingo 12 de abril de Chiriquí por 8-7 sobre Panamá Oeste, en episodios extras, en el estadio Kenny Serracín, durante el inicio de la serie semifinal del torneo.

Quiroz fue el primero en alcanzar la cifra, conectando su hit 800 en un escenario inmejorable ante su afición. Con este imparable, el inicialista inscribió su nombre en los libros de oro del béisbol panameño, igualando una marca que durante años perteneció exclusivamente a Aparicio, quien cerró su carrera con 831 incogibles.

“Es algo emocionante y no es fácil llega a una cifra. Agradecido con él (Rodolfo Aparicio) por todos los consejos y todas las enseñanzas que nos da cada día”, dijo Quiroz en una entrevista a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Después le tocó el turno a Saavedra, quien replicó la gesta y se convirtió en el tercer pelotero en la historia en alcanzar los 800 hits en la pelota mayor, consolidando así una noche histórica para la novena chiricana.

“Es una marca que todos no pueden llegar. Me siento muy contento, se lo dedico a la fanaticada y mi familia”, manifestó al concluir el encuentro.

El legado de estos tres bateadores trasciende la cifra. Aparicio se mantiene como el líder histórico con 831 imparables, mientras que Quiroz también figura como segundo en dobles de todos los tiempos, con 152, y tercero en carreras impulsadas, con 452. Por su parte, Saavedra es líder histórico en dobles, con 154, y ocupa el segundo lugar en remolcadas, con 454.