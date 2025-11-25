Racing elimina al River de Gallardo y avanza a cuartos del Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Racing Club se impuso por 3-2 ante River Plate y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta —en contra— y el uruguayo Gastón Martirena, la ‘Academia’ se impuso ante un ‘Millonario’ que anotó por intermedio de Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero.

De esta manera, el River de Marcelo Gallardo le puso punto final a su 2025 sin títulos cosechados y con la clasificación a Copa Libertadores 2026 pendiendo de un hilo.

⚠️El único camino que le queda a RIVER PLATE para jugar el REPECHAJE (fase 2) de la COPA LIBERTADORES 2026:



🔎Que sea CAMPEÓN del TORNEO CLAUSURA alguno de estos 3 equipos:



➡️BOCA JUNIORS

➡️ARGENTINOS JUNIORS

➡️LANÚS



De haber otro campeón, jugará en 2026 la COPA SUDAMERICANA…

Racing ahora esperará por el vencedor del duelo que el miércoles disputarán Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ante Tigre.

En el otro encuentro disputado este lunes, Barracas Central se impuso por 0-1 ante Deportivo Riestra con un gol en el segundo tiempo extra de Nicolás Blandi.

Su rival será Gimnasia de La Plata, que venció 2-1 a Unión de Santa Fe.

En tanto, los cruces ya definidos tras los octavos de final disputados entre sábado y domingo quedaron:Boca Juniors–Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero–Estudiantes de La Plata.