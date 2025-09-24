Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Rafael Mosquera se une a la selección Sub-20 de Panamá

    Humberto Cornejo
    Rafael Mosquera es una de las figuras que tiene la selección Sub-20 de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

    Rafael Mosquera,del New York Red Bulls de la MLS, se integró a la concentración de la selección Sub-20 de Panamá en Viña del Mar, completando el plantel que se prepara para el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

    Tras un largo viaje desde Nueva York, Mosquera se integró de inmediato a los entrenamientos, realizando ejercicios de movilidad articular, liberación miofascial y estiramientos musculares, ajustándose al ritmo del equipo.

    “Fue un viaje largo, pero vale la pena representar al país y estoy feliz de estar con mis compañeros. Ahora me toca concentrarme y prepararme para el partido contra Paraguay”, declaró Mosquera al finalizar la práctica a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

    El joven será una pieza clave del medio campo panameño mientras la selección se alista para debutar en el Grupo B, enfrentando a Paraguay, el 27 de septiembre,en el Estadio Elías Figueroa Brander.

