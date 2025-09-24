Rafael Mosquera se une a la selección Sub-20 de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rafael Mosquera,del New York Red Bulls de la MLS, se integró a la concentración de la selección Sub-20 de Panamá en Viña del Mar, completando el plantel que se prepara para el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Tras un largo viaje desde Nueva York, Mosquera se integró de inmediato a los entrenamientos, realizando ejercicios de movilidad articular, liberación miofascial y estiramientos musculares, ajustándose al ritmo del equipo.

¡LOS CONVOCADOS 💪🏾!



La selección #PanamáSub20 🇵🇦 ya tiene sus elegidos para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 🇨🇱 2025 🏆.



Aquí la lista final de 2️⃣1️⃣ jugadores del DT Jorge Dely Valdés.



Los detalles

“Fue un viaje largo, pero vale la pena representar al país y estoy feliz de estar con mis compañeros. Ahora me toca concentrarme y prepararme para el partido contra Paraguay”, declaró Mosquera al finalizar la práctica a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

¡CALENDARIO MUNDIALISTA🏆!



Aquí los partidos de la selección #PanamáSub20 🇵🇦 en el grupo 🅱️ del Mundial Sub-20 de Chile 🇨🇱.



Todos en vivo por las TVs @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA

El joven será una pieza clave del medio campo panameño mientras la selección se alista para debutar en el Grupo B, enfrentando a Paraguay, el 27 de septiembre,en el Estadio Elías Figueroa Brander.