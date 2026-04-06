Raheen Cuello, entre los panameños más jóvenes en debutar en el fútbol de Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde Rodolfo Tyrrel hasta Raheen Cuello, más de 50 panameños han jugado en la Primera División de Costa Rica en los últimos 65 años.

El panameño Raheen Cuello vivió este domingo el momento que venía trabajando desde su llegada a la Liga Deportiva Alajuelense: su debut oficial en el balompié costarricense.

El atacante, nacido el 28 de febrero de 2007, ingresó al minuto 77 en el empate 1-1 ante Guadalupe FC, en partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Promérica.

Cuello, que utilizó el dorsal 42, entró en lugar de Creichel Pérez por decisión del técnico Óscar Ramírez, quien no dudó en destacar las condiciones del panameño tras su estreno.

“Cuello tiene unas grandes condiciones, dará de qué hablar. Tiene gol y es pícaro. Alajuela a futuro tiene un buen muchacho allí”, expresó el estratega rojinegro.

El joven extremo ya había sido convocado en noviembre, aunque en aquel momento no vio minutos en la victoria 1-4 sobre Liberia. Su debut llega meses después de haber arribado a inicios de 2025 procedente del Sporting San Miguelito, club con el que había dado sus primeros pasos como profesional.

Con los académicos debutó el 18 de marzo de 2024 en un empate 1-1 frente a Veraguas United y disputó nueve encuentros en la LPF, además de sumar minutos en el amistoso ante Inter Miami en febrero de 2025 en el estadio Rommel Fernández, donde incluso se quedó con la camiseta del uruguayo Luis Suárez.

Raheen Cuello posa junto a Luis Suárez. @raheen.28

En cuanto al presente de Alajuelense, el empate ante Guadalupe deja al conjunto manudo en la cuarta posición de la tabla con 19 puntos. El equipo dirigido por Ramírez se encuentra a nueve unidades del líder CS Herediano y a ocho del escolta Deportivo Saprissa. El rendimiento ha sido irregular: cinco derrotas en 14 partidos y una diferencia de gol de apenas +4 reflejan una campaña lejos del protagonismo habitual del club.

El debut de Cuello también le permite ingresar en el grupo de panameños más jóvenes en estrenarse en el fútbol costarricense.

El listado lo encabeza Víctor Griffith, quien debutó con Santos de Guápiles con apenas 18 años y 81 días. Le sigue el propio Cuello con 19 años y 36 días en Alajuelense. El podio lo completa Edward Cedeño, quien se estrenó con LD Alajuelense a los 19 años y 144 días.

Víctor Griffith es el panameño más joven en debutar en Costa Rica. Archivo

El Top 5 lo completan Gustavo Herrera, debutante con Saprissa a los 19 años y 251 días, y Carlos Rivera, quien vio acción por primera vez con Santos a los 19 años y 300 días.

Cabe resaltar que más de medio centenar de futbolistas panameños han militado en el país vecino y varios han resultado campeones en más de una ocasión como Adolfo Machado y Fidel Escobar.