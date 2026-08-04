Raheen Cuello va tras el sueño mundialista con la selección Panamá Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Es una de las piezas clave de La Rojita para enfrentar a México, en un duelo decisivo por la clasificación al Mundial Sub-20.

La selección Sub-20 de Panamá afronta este miércoles uno de los partidos más determinantes de su camino en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, cuando se mida a México en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, con un boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en juego.

En la antesala de este decisivo compromiso, una de las figuras que concentra la atención es el atacante Raheen Cuello. El jugador llega en un gran momento, luego de ser pieza clave en la contundente victoria 4-0 sobre Honduras en la fase de grupos, donde destacó por su velocidad, capacidad de desborde y constante generación de peligro.

Así amanecemos. 🇵🇦✨



Con la alegría de una noche inolvidable, el sueño sigue vivo. 💙❤️



Panamá está en cuartos de final del Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆. Ahora, vamos por más.

¡Falta un partido 👊!



Este miércoles, 🇲🇽 🆚 🇵🇦, desde las 9pm, por el boleto 🎟️ mundialista.… pic.twitter.com/NlZ4zqt2hL — FEPAFUT (@fepafut) August 2, 2026

“Estamos a pocas horas ya para ese arranque, para jugarnos el pase al Mundial y el equipo está concentrado en lo que se viene, que es ese gran partido contra México”, expresó Cuello en una entrevista a la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Panamá aseguró su presencia en los cuartos de final tras un recorrido que incluyó una derrota ante Canadá (3-0) y un empate frente a Jamaica (2-2), antes de sellar su clasificación con autoridad ante los hondureños.

“Ahora, a aprovechar esta gran oportunidad, sacar el máximo de lo que hemos entrenado para conseguir ese boleto al Mundial”, agregó Cuello, quien valoró el funcionamiento mostrado por el grupo en su último encuentro.

“El equipo ante Honduras se vio muy bien, muy compacto, con mucha comunicación dentro del campo y eso es lo que queremos contra México, sacar ese resultado que es lo que queremos y lo que quiere el pueblo panameño”, señaló.

¡VICTORIA Y A LA SIGUIENTE RONDA 🇵🇦🔥!#PanamáSub20🇵🇦 avanza a 4tos de final del Campeonato Sub20 de la CONCACAF tras vencer a Honduras 🇭🇳 con goles de Josué Wood, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez. ¡A seguir 🔥🇵🇦!



🇭🇳 0-4 🇵🇦



🏟️ Estadio Universitario BUAP

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A nivel personal, el delantero mantiene la fe en que su aporte goleador llegará en el momento más importante.

“Trabajo mucho para ese gol, sé que en algún momento me llegará. Dios quiera y sea contra México, pero bueno, si no, que sea el pase al Mundial que es lo que quiere el equipo”, manifestó.

“Sabemos que es un partido muy difícil, pero bueno, nosotros sabemos jugar sobre eso. El equipo va a estar concentrado”, indicó.