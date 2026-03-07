Rahm se coloca líder del LIV Hong Kong en jornada clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jon Rahm comparte el liderato del LIV Hong Kong tras una gran tercera ronda, mientras Carlos Ortiz pierde la punta a falta de la jornada final.

El español Jon Rahm, el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III se colocaron líderes del torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí de golf, al término de la tercera jornada celebrada este sábado, en la que el mexicano Carlos Ortiz cedió el mando tras una mala actuación.

Here he is 💪



Jon Rahm ties the lead in Hong Kong with two holes remaining in the second round 📈#LIVGolfHongKong | @LegionXIIIgc pic.twitter.com/wHZk2uWTzG — LIV Golf (@livgolf_league) March 7, 2026

Ortiz, líder en las dos primeras vueltas de la prueba, solo pudo completar la tercera con un golpe bajo el par del Hong Kong Golf Club y se situó con un total de -15, a dos impactos del trío de cabeza a falta de la jornada decisiva de este domingo.

El jugador mexicano, del equipo Torque, encalló en el hoyo 8 con un doble ‘bogey’, al que añadió otros tres ‘bogeys’ que penalizaron sus seis ‘birdies’.

Rahm fue uno de los mejores del recorrido, con 65 golpes, lo que le dejó en una posición franca de conseguir su primer título individual desde septiembre de 2024, después de que en la pasada temporada la cerrara en blanco, aunque con la corona de mejor jugador de LIV por segundo año consecutivo.

Jon Rahm moves into a tie at the top of the leaderboard with this putt on 16 💪 pic.twitter.com/VDGr8qhGbR — Legion XIII (@LegionXIIIgc) March 7, 2026

El ‘León de Barrika’, quien encaró la tercera vuelta a dos golpes de la cabeza, no empezó con buen pie al sumar un ‘bogey’ en el primer hoyo, pero a partir de ahí sacó su mejor repertorio para escalar hacia la cabeza con un ramillete de siete ‘birdies’.

Detry, de 33 años y 70 en el ráking mundial, fue el más acertado en los primeros nueve hoyos, con cuatro ‘birdies’ en los primeros seis, pero luego bajó el ritmo, lo que le impidió escaparse en la clasificación.

El mejor del día fue su compatriota Thomas Pieters, con una vuelta de ensueño adornada con siete ‘birdies’ y un ‘eagle’, para hacer nueve golpes bajo el par y colocarse cuarto empatado con Ortiz y con dos golpes más que el español Sergio García (-13).

We need to know what video Thomas Pieters was watching? 👀



He shot a 9-under 61 today in Hong Kong and sits two back heading into the final round 📈#LIVGolfHongKong | @4AcesGC_ pic.twitter.com/nd50WsHZ1G — LIV Golf (@livgolf_league) March 7, 2026

También cuajó una actuación brillante Varner III, con otros siete ‘birdies’, que le permitieron saltar al trío de cabeza.

Aunque con pocas opciones de aspirar a la victoria, el chileno Joaquín Niemann tuvo un buen rendimiento, con 67 golpes, lo que le dejó con -10, en la misma posición que el español David Puig.

El colombiano Sebastián Muñoz se situó con -8 después de hacer cinco golpes bajo el par en la tercera vuelta y el mexicano Abraham Ancer, el cuarto integrante de Torque, cerró con un total de -7.