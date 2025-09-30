Raiders, Eagles, Dragons, Kolts y Lions brillan en la Kiwanis Football League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este pasado fin de semana se disputaron los partidos de la segunda semana del segundo semestre de la Kiwanis Football League en las categorías micro y mini en contact y micro y juvenil en flag football. Todos los encuentros se llevaron a cabo en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Contact Micro: Raiders vencen a Kobras con gran despliegue ofensivo

La acción del jueves en la categoría micro de contact football tuvo uno de los partidos más interesantes de la jornada entre los Brader Raiders y Kiwanis Kobras. Los Raiders vinieron de atrás, remontando un resultado adverso para triunfar 29-12.

Los Raiders abrieron el marcador con una anotación de Joaquín Dutari y, tras una patada de Spiros Yianopulos para lograr los dos puntos extra, el marcador era 8-0. Los Kobras respondieron cuando el mariscal de campo Nicolás Paredes conectó con Matías Mirones para acortar la ventaja del rival a 8-6 al finalizar el primer cuarto.

En el segundo cuarto, Alejandro Arias, con una gran corrida, aportó la segunda anotación de los Raiders. El marcador al descanso era 14-6 a favor del Brader.

La única anotación del tercer cuarto fue para los Kiwanis Kobras. El mariscal Nicolás Paredes descontó con una corrida para acercar a su equipo en el marcador. La ventaja de los Raiders se redujo a 14-12.

El último cuarto perteneció por completo a los Raiders. Alejandro Arias produjo la tercera anotación de su equipo y una patada de dos puntos extras, dándole ventaja de 22-12. La última anotación vino por medio de una corrida de Joaquín Dutari, que combinada con la de Jean Luc Belanger, selló la victoria 29-12.

Con el triunfo, los Raiders llegaron a marca de 1-1, previo a su semana de descanso.

Contact Mini: Eagles mantienen invicto y Dragons consiguen primera victoria

La acción del viernes en contact mini trajo la gran sorpresa del fin de semana con la victoria por 24-0 de los Eagles de El Colegio de Panamá sobre los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Además, marcó la primera victoria de los Balboa Dragons en lo que va de la temporada, sobre los Kiwanis Kolts.

El corredor Anthony Sánchez volvió a ser el as bajo la manga de los Eagles, mostrándose como el jugador más dominante en lo que va de la campaña. La primera anotación, producida por una corrida de Maximiliano Rachadell, vino luego de una recuperación de balón de Sánchez.

Las demás anotaciones de los Eagles fueron todas en corridas de Sánchez: la primera, de casi 40 yardas, para el 12-0; la segunda, de más de 20 yardas, para el 18-0 al medio tiempo; y la tercera en la segunda mitad, que selló el 24-0definitivo y el récord 2-0 para los Eagles.

En el segundo enfrentamiento, los Balboa Dragons vencieron 40-7 a los Kiwanis Kolts.

El ‘quarterback’ Cleandro Guamba lideró con tres anotaciones, sumadas a la de Eduardo Crespo en el tercer cuarto y dos más en el cierre, incluyendo una corrida de 92 yardas.

Flag Micro: Raiders y Lions se llevan victorias importantes

El primer duelo de flag micro fue una batalla defensiva entre las Brader Raiders y las Kiwanis Kolts. Las Raiders ganaron su segundo partido consecutivo por 7-6.

Los siete puntos llegaron de la combinación entre la ‘quarterback’ Kathy Fraguela y la receptora Ana Luisa Pinzón Carrizo, autora del touchdown y Luciana Caparó, quien recibió en el punto extra.

Por su desempeño, Pinzón Carrizo fue elegida jugadora más valiosa del partido.

El segundo duelo fue entre las Lions del Colegio Real y las Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Las Lions se llevaron una apretada victoria 13-12 gracias a dos corridas de Emma Castro, quien fue nombrada la jugadora más destacada del encuentro.

Flag Juvenil: Kolts y Lions consiguen triunfos valiosos

El primer partido de flag juvenil enfrentó a las Kiwanis Kolts contra las Eagles de El Colegio de Panamá. Con un despliegue ofensivo, las Kolts ganaron 36-6.

La ‘quarterback’ Alejandra Ramos brilló con múltiples anotaciones, incluyendo pases a Jeaneth Torres y corridas propias. También hubo una intercepción convertida en touchdown. Con la victoria, las Kolts mejoraron a 2-0 en la temporada.

En el segundo partido, las Lions del Colegio Real vencieron 16-6 a las Balboa Dragons.

La ‘quarterback’ Jimena Castillo conectó pases con Amy Ayala y Jehieli Durango, asegurando así el récord 2-0 para las Lions.

Calendario de la tercera semana de Kiwanis Football

La Kiwanis Football League volverá a la acción este fin de semana en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Jueves 2 de octubre

Academia Interamericana vs. Kiwanis Kobras – 7:00 p.m. (Contact Micro)

Colegio Brader vs. Kiwanis Kolts – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

Colegio Real vs. El Colegio de Panamá – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

Viernes 3 de octubre

Academia Interamericana vs. Balboa Academy – 6:00 p.m. (Contact Mini)

Kiwanis Kolts vs. Colegio Brader – 7:45 p.m. (Contact Mini)

Sábado 4 de octubre

Colegio Brader vs. Balboa Academy – 2:00 p.m. (Flag Juvenil)

Colegio Real vs. Kiwanis Kolts – 3:00 p.m. (Flag Juvenil)

Academia Interamericana vs. El Colegio de Panamá – 3:00 p.m. (Flag Micro)

El Colegio de Panamá vs. Academia Interamericana – 4:00 p.m. (Flag Juvenil)

Colegio Real vs. Kiwanis Kolts – 4:00 p.m. (Flag Micro)