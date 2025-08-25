Panamá, 25 de agosto del 2025

    TEEN SPORT

    Raiders y Mustangs triunfan en doble jornada de Ludos

    Jaime Heilbron
    Raiders y Mustangs triunfan en doble jornada de Ludos
    Cortesía: Ludos Basketball.

    Este sábado 23 de agosto se disputó una nueva jornada de Ludos Basketball en su categoría Sub-10, con dos partidos en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Brader Raiders vencieron a los Oxford Knights

    En el primer partido de la doble cartelera, los Raiders del Colegio Brader derrotaron a los Knights del Oxford School. El marcador final fue un ajustado 26-18.

    Raiders y Mustangs triunfan en doble jornada de Ludos
    Cortesía: Ludos Basketball.

    Spiros Yanópulos y Enzo Grigno, con 10 puntos cada uno, junto a Diego Pinzón con seis, anotaron los 26 puntos del Brader. Por el lado del Oxford, Shivam Pareek fue su mayor anotador con seis unidades.

    Panamerican Mustangs superaron a los Eagles de El Colegio de Panamá

    En el segundo enfrentamiento de la jornada sabatina, los Mustangs del Panamerican School se impusieron ante los Eagles de El Colegio de Panamá. El resultado final fue 24-8.

    Raiders y Mustangs triunfan en doble jornada de Ludos
    Cortesía: Ludos Basketball.

    Nicolás Murillo, con 12 puntos, y Logan Arancibia, con seis, lideraron el ataque de los Mustangs. Por el lado de los Eagles, Matías Mirones metió los ocho puntos de su equipo.

    Próximos partidos

    Ludos Basketball vuelve con otra doble cartelera este martes 26 de agosto:

    • Instituto Alberto Einstein Titans vs. Oxford School Knights, a las 5:00 p.m.

    • Academia Hebrea Legends vs. Panamerican School Mustangs, a las 6:00 p.m.

    Ambos partidos se celebrarán en el gimnasio de baloncesto de la Academia Hebrea de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


