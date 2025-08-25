Raiders y Mustangs triunfan en doble jornada de Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 23 de agosto se disputó una nueva jornada de Ludos Basketball en su categoría Sub-10, con dos partidos en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

Brader Raiders vencieron a los Oxford Knights

En el primer partido de la doble cartelera, los Raiders del Colegio Brader derrotaron a los Knights del Oxford School. El marcador final fue un ajustado 26-18.

Spiros Yanópulos y Enzo Grigno, con 10 puntos cada uno, junto a Diego Pinzón con seis, anotaron los 26 puntos del Brader. Por el lado del Oxford, Shivam Pareek fue su mayor anotador con seis unidades.

Panamerican Mustangs superaron a los Eagles de El Colegio de Panamá

En el segundo enfrentamiento de la jornada sabatina, los Mustangs del Panamerican School se impusieron ante los Eagles de El Colegio de Panamá. El resultado final fue 24-8.

Nicolás Murillo, con 12 puntos, y Logan Arancibia, con seis, lideraron el ataque de los Mustangs. Por el lado de los Eagles, Matías Mirones metió los ocho puntos de su equipo.

Próximos partidos

Ludos Basketball vuelve con otra doble cartelera este martes 26 de agosto:

Instituto Alberto Einstein Titans vs. Oxford School Knights , a las 5:00 p.m.

Academia Hebrea Legends vs. Panamerican School Mustangs, a las 6:00 p.m.

Ambos partidos se celebrarán en el gimnasio de baloncesto de la Academia Hebrea de Panamá.