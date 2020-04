Rakitic empieza a dudar: ¿se podrá volver a jugar?

El centrocampista croata del Barcelona Ivan Rakitic desea poder acabar la temporada, pero no tiene claro que sea posible ante el parón del fútbol causado por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Las ganas sí tengo (de acabar), lo que no tengo tan claro es saber si va a ser posible”, afirmó Rakitic en una entrevista que publica este lunes el diario Mundo Deportivo.

“Intentarlo habrá que intentarlo, seguramente. Muchas ganas hay porque estamos en la fase más importante y sería una gran pena no poder acabarla”, añadió el internacional croata, que desea que se encuentre “una solución, la que sea, para poder acabar tanto la Liga como la Champions”.

“Hay títulos en juego y a mí me gustaría poder ganarlos como debe ser, en el campo, compitiendo como ha sido siempre”. Ivan Rakitic, volante del FC Barcelona

Ante la posibilidad de que se pueda acabar la temporada a puerta cerrada, Rakitic considera que “nos gustaría jugar con los estadios llenos y con toda la afición, pero no es tanto si queremos nosotros o no, la pregunta es más si hay una posibilidad de poder hacerlo”.

“Hay títulos en juego y a mí me gustaría poder ganarlos como debe ser, en el campo, compitiendo como ha sido siempre. Es lo normal”, añadió el centrocampista croata, cuyo nombre ha sonado en varias ocasiones para salir del Barcelona.

“Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible”, dijo Rakitic, que en la actual temporada apenas ha jugado.

Preguntado por si siente víctima por no haber entrado en operaciones del club (la prensa española especuló con su eventual inclusión en una operación para fichar a Neymar el verano boreal pasado), Rakitic se limitó a afirmar “pueder ser que sí, puede ser que no".

“Pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo dijeran”, añadió.

“He demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón (de jugar menos), más me dolería”, concluyó Rakitic, que aseguró que se ve para competir otros tres o cuatro años.