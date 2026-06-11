Ránking FIFA: Panamá desciende un puesto y sigue cuarta en la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja cae al puesto 34 del ranking en junio 2026. Descubre el top 10 mundial y cómo se ubican México, Estados Unidos y Canadá rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La selección de Panamá se ubicó en la posición 34 del ranking FIFA correspondiente al mes de junio, lo que representa un descenso de un puesto en comparación con la última actualización publicada el pasado 1 de abril.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen suma 1539.16 puntos, cifra que le permite mantenerse como la cuarta mejor selección de la Concacaf, por detrás de Estados Unidos (1687.48), México (1671.23) y Canadá (1559.48), que continúan liderando la región.

Por su parte, Costa Rica ocupa el quinto lugar de la confederación y el puesto 53 del escalafón mundial con 1456.03 unidades, tras caer dos posiciones. Más abajo aparecen Honduras, en el puesto 65 (1378.97 puntos), y Jamaica, en la casilla 71 (1357.84 puntos).

Entre las selecciones que también estarán en la Copa del Mundo 2026, Curazao se ubica en la posición 71 con 1294.77 puntos, mientras que Haití aparece en el puesto 83 con 1293.10. Guatemala completa el top 10 de Concacaf en la posición 97 con 1238.74 unidades.

¡LOS 50 PARTIDOS DE LOS DE PANAMÁ OESTE!



Felicitamos a los jugadores de #PanamáMayor🇵🇦, Andrés Andrade (51) y Roderick Miller (50), por alcanzar y superar la marca de los 50 partidos con la selección 👊🏼.#MareaQueLate pic.twitter.com/WsXKNNRmnx — FEPAFUT (@fepafut) June 11, 2026

A nivel global, Argentina lidera el ránking FIFA con 1877.27 puntos tras subir dos posiciones, seguida de España (1874.71), que se mantiene en el segundo lugar. Francia, por su parte, descendió dos escalones y ahora ocupa la tercera posición con 1870.70 puntos.

El top 10 lo completan Portugal (1767.85), Brasil (1765.86), Marruecos (1755.10), Países Bajos (1753.57), Bélgica (1742.24) y Alemania (1735.77), en un listado que refleja la alta competitividad de cara a la Copa del Mundo 2026.