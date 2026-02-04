Ránking mundial da puntos a LIV, pero solo premia al top diez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ránking mundial de golf acepta torneos de LIV, aunque limita puntos a diez jugadores, decisión que no satisface del todo al circuito saudí.

La decisión del Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés) de otorgar puntos a los torneos de LIV ha insuflado oxígeno al circuito financiado por Arabia Saudí en su momento más delicado tras la marcha de dos de sus estrellas, los estadounidenses Brooks Koepka y Patrick Reed, aunque la ‘victoria’ le ha resultado insuficiente al recompensar solo a los diez mejores clasificados.

LIV Golf statement on OWGR decision pic.twitter.com/YUuWQ2wAvU — LIV Golf (@livgolf_league) February 3, 2026

Después de siete meses de espera, y en la víspera de comenzar su quinta temporada, LIV ha recibido una respuesta a su solicitud del OWGR que le ha dejado sabor agridulce porque no colma del todo las aspiraciones de sus jugadores, bien compensados económicamente por la liga saudí, pero relegados en el ránking al no tener la consideración de circuito convencional por su particular formato.

“Limitar los puntos solo a los diez primeros finalistas perjudica desproporcionadamente a los jugadores que constantemente rinden a un alto nivel, pero terminan justo fuera de ese umbral, así como a los talentos emergentes que trabajan para establecerse en el escenario mundial”, fue la reacción de LIV tras conocerse el fallo de la institución que elabora el ránking de golf.

LIV hizo su petición de ingresar en el ránking el pasado 30 de junio, seis meses después de la llegada al mando del circuito del estadounidense Scott O’Neil, quien se empeñó en convencer al OWGR después de otros intentos fallidos.

Para cumplir su objetivo, acometió importantes cambios en el formato de los torneos de LIV, como renunciar a las tres rondas (54 hoyos), una de las señas de identidad con las que nació la liga en 2022, o ampliar el número de descensos a final de temporada.

Official World Golf Ranking Board Announces Decision on LIV Golf Application.



Read more here - https://t.co/31gNGJmhXg#OWGR#OfficialWorldGolfRanking pic.twitter.com/l6Ijo2fm66 — OWGR (@OWGRltd) February 3, 2026

Pero el OWGR entiende que sigue sin adoptar otros pasos que le equipararían más a los circuitos convencionales, como el PGA Tour estadounidense o el DP World Tour europeo. Le achaca la ausencia de corte en las pruebas, que su plantel de jugadores (57) sea inferior al mínimo (75) y que tenga vías restrictivas y arbitrarias para acceder a la liga.

Elementos que se alejan de la meritocracia, a juicio del OWGR, cuya junta directiva está en manos de representantes del PGA Tour, del DP World Tour y de los cuatro torneos grandes, además de las federaciones internacionales de circuitos como el asiático y el australiano.

El primer torneo de LIV que computará para el ránking mundial es el que empieza este miércoles en Riad, en formato nocturno, que aportará al ganador alrededor de 23 puntos, algo más que en la prueba de Catar del circuito europeo (20) y menos de la mitad que en el de Phoenix del PGA Tour (59).

Las limitaciones impuestas a la liga saudí harán que el ranking continúe sin reflejar el verdadero peso de los jugadores y que ha llevado a que el español Jon Rahm, número uno del mundo hasta mayo de 2023 y ganador de dos ‘majors’, ocupe en la actualidad el puesto 97, muy alejado del estadounidense Scottie Scheffler, que encabeza la lista.

“They’re going to be happy they’re getting points, but at the same time they’re going to be like this is a slap in the face that they’re getting this few of points.”

@ColtKnost on LIV Golf officially receiving OWGR points



(via @SiriusXMPGATOUR)pic.twitter.com/QnP1FvGldk — Subpar (@golf_subpar) February 4, 2026

También frenará las aspiraciones de los jugadores jóvenes de meterse en los torneos grandes, aunque, como aspecto positivo, va a hacer más competitiva la liga saudí ante la necesidad de sus golfistas de meterse en el top diez para poder escalar en la clasificación mundial.

La resolución adoptada por la institución que gobierna el ránking deja una puerta abierta para que LIV siga dando pasos para ser un circuito estándar y no el disruptivo que pretendió ser con su nacimiento hace cinco años.

“A medida que LIV Golf continúe evolucionando, OWGR lo seguirá evaluando respecto a los estándares de elegibilidad, lo que podría resultar en un aumento de puntos, una disminución de puntos o la eliminación total del sistema”, reza el comunicado del organismo rector.