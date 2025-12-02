Raphinha: ‘Son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Raphinha consideró que la victoria de este martes del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou “son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga”.

El conjunto azulgrana empezó por detrás en el marcador -“cosas que pueden pasar en el fútbol”, apuntó Raphinha- pero reaccionó para consolidarse en el liderato de la competición, algo que el extremo brasileño alabó.

El Barça venció 3-1 este martes por la jornada 19, una fecha adelantada debido a la Supercopa de España a disputarse a partir del 7 de enero de 2026. Los goles fueron de Raphinha, Olmo y Ferran, tras el 0-1 anotado por Baena.

“Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener”, destacó uno de los capitanes del Barça, quien consideró que el equipo “va cogiendo confianza partido a partido”.

Y es que Raphinha no se cansó de pedir a sus compañeros que le siguiesen en la presión y, exhausto, acabó “pidiendo el cambio” a Hansi Flick.

“Estoy buscando mi mejor versión física, y lógicamente he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este”, concluyó Raphinha, aún algo falto de ritmo de competición tras dos meses de baja por una lesión muscular.

Este miércoles Athletic Club recibe al Real Madrid, los otros dos clubes que completan el cuadro de la Supercopa de España.