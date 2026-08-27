Raphinha y Pedri lideran al Barcelona en el debut de Rodri

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El campeón del mundo hizo su debut en un juego donde Raphinha abrió el camino y Fermín sentenció el triunfo 2-0 sobre el Athletic.

Liderado por la pegada del brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, autor de un tanto como ‘9, y la jerarquía en la medular de Pedro González ‘Pedri’, el Barcelona sumó ante el Athletic Club su segundo triunfo (2-0) en LaLiga, en el debut del centrocampista madrileño Rodrigo Hernández ‘Rodri’ con la zamarra azulgrana.

Un campeón del mundo REGRESA A LALIGAEASPORTS.



😍 ¡Bienvenido de vuelta, Rodrigo!



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El conjunto catalán fue muy superior a un rival valiente y, si no consiguió una victoria más holgada, fue por la fantástica actuación del guardameta visitante Unai Simón, clave para mantener a su equipo en el partido antes del segundo tanto de Fermín López, en el minuto 82, con el que los locales sentenciaron el envite.

Sin homenaje a los ocho campeones del mundo azulgranas, suspendido por el club catalán después de que agentes de la Policía Nacional golpearan a un aficionado del Barcelona en Elche tras arrebatarle una bandera estelada, los focos apuntaron a la grada del Camp Nou antes del partido. Y es que tras ese incidente, una parte importante de los aficionados mostraron banderas independentistas durante el partido.

Mientras en las gradas se vivió el particular “acto de exaltación a la estelada” que pronosticó el presidente azulgrana, Joan Laporta, cuando el árbitro pitó el inicio del partido empezó el particular ‘rock&roll’ planteado por los dos entrenadores alemanes.

Pese a que los precedentes ante el conjunto azulgrana en el Camp Nou no eran favorables a su equipo, no se achantó Terzic. Revolucionó la alineación dando entrada en los laterales a Hugo Rincón y Johaneko Louis-Jean; al central Aymeric Laporte, a Mikel Jauregizar en el doble pivote; y al extremo Nico Williams, muy silbado por el Camp Nou.

Exigió el conjunto vasco al Barcelona con una presión voraz y planteó un toma y daca entre dos equipos muy verticales, sin miedo a encajar. Y el equipo de Flick -reconocible con las novedades de Pau Cubarsí, Pedri y Anthony Gordon- tardó veinte minutos en tomar las riendas del encuentro.

Un zurdazo de Lamine Yamal repelido por una manopla providencial de Unai Simón activó al conjunto azulgrana, que, pocos minutos después, volvió a rozar el tanto con un testarazo que tocó al poste de Raphinha, que, con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, repitió como ‘9’.

Con Pedri al volante de la nave, Fermín agitando el árbol en la mediapunta y Lamine Yamal, todavía falto de forma, amenazando con su talento por la banda, los locales merodeaban el área rojiblanca buscando un gol que llegó en el minuto 29, obra de Pedri, pero que fue anulado por fuera de juego previo del delantero de Mataró.

En éstas, el Athletic avisó a la contra, con una contra ejecutada por Iñaki Williams que fue neutralizada por Xavi Espart, que fue amonestado. Los jugadores del Athletic, con la roja a Yuri Berchiche todavía reciente, pidieron la expulsión del canterano azulgrana al interpretar que era el último hombre de la zaga.

La resistencia del Athletic terminó en el minuto 37. Pedri agarró el balón y trazó un pase vertical perfecto que cazó Raphinha, certero en el desmarque y fantástico en la definición. El brasileño marcó una diana propia de un delantero centro de altísimo nivel tras regatear a Unai Simón y empujar el balón a la red sin oposición.

Su tercer gol en dos partidos 🔥#LaLigaHighlights pic.twitter.com/sRsQKaobCm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 27, 2026

Antes del descanso, el portero titular de la selección española volvió a frustrar el tanto de Lamine Yamal, cuyo disparo se topó con el hombro de su compañero en el combinado nacional.

En la reanudación, el Barcelona continuó con su plan. Pedri, omnipresente en la zona ancha, controló el juego proactivo del Athletic a la espera de los desmarques de Raphinha y los destellos de Lamine Yamal, que estrelló un balón al larguero, y Fermín López.

Terzic oxigenó al equipo dando entrada a Berenguer y Robert Navarro, mientras Flick sorprendía sustituyendo a su ariete por Rodri.Pese al vendaval de juego, el gol azulgrana no llegaba, y el Athletic se estiró buscando el empate mientras avanzaban los minutos. Sancet asustó a los aficionados locales con un trallazo lejano escupido por el poste.

Pero las opciones del equipo de Terzic se desvanecieron con el tanto de Fermín, que remató a placer una ‘asistencia’ de Aymeric Laporte. Unai Simón, esta vez, ya estaba vencido.

🚨GOAL LA LIGA



Fermín López scores



🇪🇸 Barcelona 2-0 Athletic Club pic.twitter.com/OM3IPvQpWA — Kalshi Footy (@KalshiFooty) August 27, 2026

Tercer gol del mediapunta andaluz en los dos primeros partido de Liga, los mismos que suma Raphinha, que junto a la luz que aportó Pedri acabaron con la resistencia del Athletic Club de Unai Simón, que sigue sin puntuar en esta liga.