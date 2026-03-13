Ravens refuerzan su secundaria con la firma del safety Jaylinn Hawkins

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Baltimore Ravens aseguraron experiencia en su defensiva secundaria al firmar este jueves al safety Jaylinn Hawkins, quien llega procedente de los New England Patriots. El acuerdo es por dos temporadas y un total de 10 millones de dólares, según reportó el periodista de ESPN, Jeremy Fowler.

La organización de Baltimore buscaba sumar un jugador con experiencia que pudiera complementar a sus titulares en la posición, Kyle Hamilton y Malaki Starks.

La llegada de Hawkins también responde a las bajas que sufrió el equipo en la agencia libre.

Baltimore quedó con un vacío en la posición tras las salidas de Alohi Gilman, quien se reportó con los Kansas City Chiefs, y Ar’Darius Washington, quien firmó con los New York Giants.

Hawkins, de sangre panameña, viene de completar una temporada sólida con los New England Patriots, equipo que alcanzó el campeonato de la Conferencia Americana. El defensivo de 28 años fue titular en 15 partidos y lideró al equipo con cuatro intercepciones. Además, acumuló 71 tacleadas, seis pases defendidos, 1.5 capturas y cinco golpes al mariscal de campo.

Su desempeño también fue bien valorado por los análisis avanzados. De acuerdo con la firma de análisis Pro Football Focus, Hawkins registró la duodécima mejor calificación entre todos los safeties titulares de la National Football League.

Por otro lado, las estadísticas de Next Gen Stats reflejan su impacto directo sobre el balón. Hawkins tuvo un “hawk percentage” de 27.3 %, una métrica que mide el porcentaje de envíos hacia su cobertura en los que el defensor logra hacer una jugada sobre el balón. Esa cifra fue la novena más alta entre todos los defensivos de la liga que recibieron al menos 20 pases en su dirección.

El safety inició su carrera profesional tras ser seleccionado en la cuarta ronda del NFL Draft 2020 por los Atlanta Falcons. Con Atlanta se consolidó como titular a tiempo completo en su tercera temporada, aunque fue dejado en libertad a mitad de su cuarto año.

Posteriormente fue reclamado por los Los Angeles Chargers, donde terminó esa campaña antes de firmar con los Patriots previo a la temporada 2024. En su primer año con New England inició siete encuentros, antes de asumir el rol titular permanente durante la campaña más reciente.