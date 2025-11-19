Panamá, 19 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    MUNDIAL 2026

    Reacciones al triunfo: clubes del mundo destacan el regreso de Panamá a un Mundial

    Getzalette Reyes
    Panamá celebra en las calles su clasificación al Mundial 2026. LP Elysée Fernández

    Panamá logró una contundente victoria por 3-0 ante El Salvador y selló así su clasificación directa al Mundial de 2026.

    Los goles de la Roja fueron obra de César Blackman, Eric Davis y José Luis Rodríguez.

    El triunfo panameño se combinó además con el resultado de Guatemala, que venció 3-1 a Surinam, el principal competidor en la fase eliminatoria, lo que aseguró el pase del equipo canalero sin necesidad de repechaje.

    Tras la histórica clasificación, varios clubes internacionales donde militan jugadores panameños se pronunciaron en redes sociales para felicitar a los seleccionados.

    ¡El Puma va al Mundial! Nuestro jugador José Luis Rodríguez clasifica a la Copa del Mundo 2026 con Panamá”, destacó FC Juárez, equipo mexicano donde juega el autor del tercer gol.

    Por su parte, el Olympique de Marsella también celebró el logro:“¡Ayala vida! Felicitamos a toda nuestra gente de Panamá por la clasificación al Mundial 2026. Marsella y Panamá, un solo corazón”, publicó el club del defensa Michael Amir Murillo.

    Desde Venezuela, el Deportivo La Guaira se sumó a los saludos: “¡Celébralo, ‘Guti’! Nuestro Jorge Gutiérrez y su selección nacional conquistaron la clasificación directa a la próxima Copa Mundial de la FIFA”, indicó la institución.

    La Major League Soccer igualmente destacó el papel de los futbolistas Aníbal Godoy (San Diego FC) y Carlos Harvey (Minnesota United), subrayando el regreso de Panamá a una Copa del Mundo.

    A continuación, otras reacciones de equipos internacionales tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

    Mientras tanto, miles de aficionados vestidos de rojo inundaron las calles de ciudad de Panamá para celebrar la clasificación.

    Las bocinas sonaban al ritmo de artistas locales, en un ambiente de júbilo que incluyó cantos, banderas y abrazos.

