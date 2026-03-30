Panamá, 30 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Reactivan obras del estadio Rico Cedeño en Chitré

    Tras la refrenda de una adenda millonaria, Pandeportes retoma un proyecto clave para el béisbol herrerano que había estado detenido.

    Jaime Heilbron Ortega
    Reactivan obras del estadio Rico Cedeño en Chitré
    Pandeportes anunció hoy la reactivación de las obras en el Estadio Rico Cedeño. Cortesía: Pandeportes

    El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció a través de un comunicado esta mañana la refrenda por parte de la Contraloría General de la República de la adenda contractual y fianza por más de $2 millones al proyecto de rehabilitación del Estadio Rico Cedeño. Con esta movida, Pandeportes queda en libertad de retomar los trabajos previamente pausados.

    El monto exacto asciende a $2,068,965.78 y será asumido por la aseguradora, en un proyecto cuyo costo total ronda los $10.4 millones.

    Reactivan obras del estadio Rico Cedeño en Chitré
    Foto de la visita del presidente José Raúl Mulino al Estadio Rico Cedeño el pasado jueves 8 de enero. Cortesía

    Se espera que los trabajos de rehabilitación, que serán retomados por la empresa RODSA, tengan una duración de 12 meses. La supervisión estará a cargo de Pandeportes, bajo el mando de su director Miguel Ordóñez.

    El estadio Juan Miguel Rico Cedeño, ubicado en la capital herrerana de Chitré, es la catedral del béisbol herrerano. Actualmente, cuenta con una capacidad para 5,600 espectadores

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Subir tasa a pasajeros en tránsito sacaría a Panamá del mapa de las aerolíneas y frenaría el turismo. Leer más
    • El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a la bahía de Panamá. Leer más
    • Doce años, 26 mil piezas y una promesa: el Marta podría abrir en diciembre. Leer más