Reactivan obras del estadio Rico Cedeño en Chitré

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras la refrenda de una adenda millonaria, Pandeportes retoma un proyecto clave para el béisbol herrerano que había estado detenido.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció a través de un comunicado esta mañana la refrenda por parte de la Contraloría General de la República de la adenda contractual y fianza por más de $2 millones al proyecto de rehabilitación del Estadio Rico Cedeño. Con esta movida, Pandeportes queda en libertad de retomar los trabajos previamente pausados.

El monto exacto asciende a $2,068,965.78 y será asumido por la aseguradora, en un proyecto cuyo costo total ronda los $10.4 millones.

Foto de la visita del presidente José Raúl Mulino al Estadio Rico Cedeño el pasado jueves 8 de enero. Cortesía

Se espera que los trabajos de rehabilitación, que serán retomados por la empresa RODSA, tengan una duración de 12 meses. La supervisión estará a cargo de Pandeportes, bajo el mando de su director Miguel Ordóñez.

El estadio Juan Miguel Rico Cedeño, ubicado en la capital herrerana de Chitré, es la catedral del béisbol herrerano. Actualmente, cuenta con una capacidad para 5,600 espectadores