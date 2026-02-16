Real Madrid busca revancha ante un Benfica que sueña

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Benfica y Real Madrid vuelven a cruzarse tras un cierre dramático de la fase de liga en Lisboa, con los playoffs de la Champions como nuevo escenario y mucho en juego.

Los ‘playoffs’ de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League inician con un duelo de contrastes como plato principal. Se trata, por supuesto, del partido entre dos viejos conocidos: el Benfica portugués y el Real Madrid español.

VÍDEO | ⚪️ El Real Madrid, sin Bellingham, ya está en Lisboa para medirse al Benfica de Mourinho.



🎙️ "Me gustaría eliminar al Real Madrid y que Álvaro (Arbeloa) gane la Liga", el técnico portugués, en la previa del duelo de este martes.#UCL pic.twitter.com/aei5feqRPj — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 16, 2026

Ambos equipos llegan a este duelo con versiones y percepciones distintas respecto a lo que significa estar ahí. En el caso del Benfica de José Mourinho, los portugueses están felices simplemente por el hecho de haber extendido su presencia en el certamen más importante a nivel de clubes del fútbol europeo.

En el caso de los españoles, el máximo ganador de la competición, dirigido por Álvaro Arbeloa, lamenta encontrarse en esta posición y sueña con lo que pudo haber sido y, para sus estándares, debió haber sido. Y es que la presencia de ambos equipos en este partido está ligada el uno con el otro.

Todo se remonta a la última jornada de la fase de liga, jugada el miércoles 28 de enero, que enfrentó a estos dos equipos en el mismo escenario: el Estádio da Luz de Lisboa. Entrando al encuentro, el mismo parecía un trámite para el Real Madrid, mientras que para los lusos todo indicaba que haría falta un milagro.

EL REAL MADRID SE LA PEGA EN LISBOA ANTE EL BENFICA Y SE QUEDA FUERA DEL TOP 8 DE LA CHAMPIONS pic.twitter.com/ZSazx8CMHv — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 29, 2026

Antes de que se jugara ese partido, el Real Madrid marchaba tercero en la fase de liga de la Champions. Solo una derrota y una combinación fatal de resultados lo podían obligar a jugar los ‘playoffs’. En el caso del Benfica, los portugueses estaban fuera de la fase de los ‘playoffs’ y necesitaban un triunfo y una combinación milagrosa de resultados para avanzar. Ambas cosas se dieron.

El Madrid empezó ganando, con un gol al minuto 30 de Kilian Mbappé, y todo parecía seguir el guion tal cual. Los españoles clasificarían cómodos y el Benfica se despediría sin pena ni gloria del certamen.

Seis minutos después, sin embargo, las fortunas de ambos empezaron a cambiar. Primero, el Benfica empató al minuto 36; luego tomó ventaja en el quinto minuto de reposición del primer tiempo por medio de un penal; y finalmente la amplió en el minuto 54.

O Real Madrid partiu para Lisboa com novidades e ausências de peso ✈️



Os pesos pesados Vinícius Júnior e Mbappé estão nos eleitos. Rodrygo e Raúl Asencio são baixas devido a castigo, e Bellingham fica de fora por lesão.



🎥 Real Madrid#realmadrid #benfica #ucl pic.twitter.com/ADzrr51RCJ — A BOLA (@abolapt) February 16, 2026

En ese instante, con el Benfica ganando 3-1, los portugueses estaban haciendo todo lo que podían. Las atenciones por parte de ambos bandos en el Estádio da Luz se tornaron de repente hacia todo lo que ocurría en los demás estadios alrededor de la competencia.

El Madrid marcó cuatro minutos después, en el minuto 58, y calmó un poco las aguas. La diferencia de gol, por el momento, los mantenía en posición de octavos de final, pero por un margen muy pequeño.

Todo cambió sobre el final del partido. En prácticamente la última jugada del encuentro, con el Benfica ganando 3-2, todos sabían que para que los portugueses avanzaran necesitaban un solo gol más. El héroe del momento llegó desde el lugar más inesperado.

El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, se acercó al área chica del Real Madrid durante un tiro de esquina, como suele ocurrir en situaciones como estas. Pero, al contrario de lo habitual, Trubin se coló en medio de dos jugadores rivales para cabecear y anotar el cuarto gol de su equipo.

Con la derrota del entonces Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo por 3-0, la diferencia de goles favoreció al Benfica, que ocupó el último puesto de los playoffs. Las victorias del Barcelona y Manchester City en casa, al igual que las del Chelsea y Sporting Club de Portugal fuera de casa, pusieron al Real Madrid en el noveno lugar de la tabla, perdiéndose el derecho de jugar octavos de final por tan solo un punto de diferencia.

Y es por eso que, tan solo 20 días después de ese duelo épico en el Estádio da Luz, el enfrentamiento y el escenario se repiten este martes de Carnaval, pero por un premio mayor. El Real Madrid buscará dar un paso hacia los octavos de final, donde seguro sienten que ya deberían estar esperando rival, mientras que el Benfica buscará sumar una victoria que le permita soñar con seguir construyendo una historia de ensueño en esta Champions improbable. El balón rodará a partir de las 3:00 p.m., horario panameño.

Benfica y Real Madrid van en búsqueda del pase a octavos de final de la Champions League. EFE.

Otros partidos de la jornada

La jornada de ida de los ‘playoffs’ de la Champions se completará con otros tres partidos bajo el siguiente itinerario, hora de Panamá:

Galatasaray vs. Juventus - 12:45 p.m.

Borussia Dortmund vs. Atalanta - 3:00 p.m.

AS Monaco vs. Paris Saint-Germain - 3:00 p.m.