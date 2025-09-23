Real Madrid golea 1-4 al Levante y mantiene pleno de puntos en la Liga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid se impuso con autoridad al Levante por 1-4 en un partido dominado de principio a fin, consolidando su pleno de victorias en seis jornadas y aventajando ahora a Barcelona por cinco puntos.

Los goles del conjunto merengue llegaron por intermedio de Vinicius (28’), Franco Mastantuono (38’) y un doblete de Kylian Mbappé (64’ y 66’).

Cabe destacar que el gol de Mastantuono llegó justo en el aniversario 72 de Alfredo Di Stéfano, recordando a la leyenda merengue. Etta Eyong descontó parcialmente al 54’ tras ganar en el aire a Thibaut Courtois.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Madrid fue superior en todos los aspectos del juego: remató 10 veces a portería, enfrentando al guardameta australiano Matthew Ryan, y controló la posesión con un 63%.

Mbappé, quien se mantiene como parcial Pichichi de la liga, llegó a 7 goles en la temporada con su doblete ante el Levante, incluyendo uno de penal.

Vinicius, fuertemente señalado sus gestos al ser reemplazado el pasado sábado, sonrío con la anotación y luego dio el pase para el argentino Mastantuono.

Con este triunfo, el Real Madrid mantiene el pleno de victorias en seis jornadas y se coloca como líder destacado del campeonato. El equipo blanco visitará este sábado al Atlético de Madrid, que este miércoles recibirá al Rayo Vallecano. Por su parte, el Barcelona, que comparte la pelea por la cima, visitará este jueves al Real Oviedo.