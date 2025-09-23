Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LaLiga

    Real Madrid golea 1-4 al Levante y mantiene pleno de puntos en la Liga

    Guillermo Pineda G.
    Real Madrid golea 1-4 al Levante y mantiene pleno de puntos en la Liga
    Kylian Mbappé (d) y Franco Mastantuono celebran el cuarto gol durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar

    El Real Madrid se impuso con autoridad al Levante por 1-4 en un partido dominado de principio a fin, consolidando su pleno de victorias en seis jornadas y aventajando ahora a Barcelona por cinco puntos.

    Los goles del conjunto merengue llegaron por intermedio de Vinicius (28’), Franco Mastantuono (38’) y un doblete de Kylian Mbappé (64’ y 66’).

    Cabe destacar que el gol de Mastantuono llegó justo en el aniversario 72 de Alfredo Di Stéfano, recordando a la leyenda merengue. Etta Eyong descontó parcialmente al 54’ tras ganar en el aire a Thibaut Courtois.

    Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Madrid fue superior en todos los aspectos del juego: remató 10 veces a portería, enfrentando al guardameta australiano Matthew Ryan, y controló la posesión con un 63%.

    Mbappé, quien se mantiene como parcial Pichichi de la liga, llegó a 7 goles en la temporada con su doblete ante el Levante, incluyendo uno de penal.

    Vinicius, fuertemente señalado sus gestos al ser reemplazado el pasado sábado, sonrío con la anotación y luego dio el pase para el argentino Mastantuono.

    Con este triunfo, el Real Madrid mantiene el pleno de victorias en seis jornadas y se coloca como líder destacado del campeonato. El equipo blanco visitará este sábado al Atlético de Madrid, que este miércoles recibirá al Rayo Vallecano. Por su parte, el Barcelona, que comparte la pelea por la cima, visitará este jueves al Real Oviedo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más