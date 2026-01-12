Xabi Alonso sale del Real Madrid por ‘mutuo acuerdo’ y Arbeloa toma el cargo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde su llegada al banquillo, Xabi Alonso dirigió un total de 34 partidos oficiales al frente del conjunto blanco, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

El Real Madrid anunció este lunes el fin de la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión adoptada de "mutuo acuerdo" entre ambas partes y comunicada oficialmente por el club apenas un día después de la derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda, Arabia Saudí.

En su comunicado, la entidad blanca subrayó el vínculo especial que mantiene con Alonso, a quien definió como una de las grandes leyendas del club.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, expresó el club, que también agradeció el trabajo de todo su cuerpo técnico durante este período.

El cierre del ciclo de Alonso se produce tras un partido que marcó el primer gran golpe de la temporada. El domingo, el Madrid cayó 3-2 ante el Barcelona en una final intensa, definida por el doblete de Raphinha.

La reacción del club fue inmediata. Al paso se confirmó que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informó la entidad en un nuevo comunicado oficial.

Arbeloa, quien hasta ahora dirigía al Real Madrid Castilla, asumirá el reto de conducir al primer equipo en un momento clave de la temporada. El técnico estaba al frente del filial desde junio de 2025, cuando tomó el relevo de Raúl González, y toda su trayectoria en los banquillos se ha desarrollado dentro de la cantera madridista. Su carrera como entrenador comenzó en la temporada 2020/21, cuando fue nombrado responsable del Infantil A, iniciando un recorrido ascendente por las categorías formativas del club.