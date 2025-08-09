Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LaLiga

    Real Madrid revela los dorsales de Endrick y Gonzalo García

    EFE
    Real Madrid revela los dorsales de Endrick y Gonzalo García
    El delantero brasileño del Real Madrid Endrick celebra el gol marcado ante el Real Valladolid. EFE/Borja Sánchez-Trillo

    El brasileño Endrick lucirá el dorsal número ‘9’ en el primer equipo del Real Madrid y cede el ’16′ a Gonzalo García, según la actualización de la plantilla en la web del club tras el anuncio de la renovación del canterano.

    El francés Kylian Mbappé dejó el ‘9’ para lucir el ‘10’, su dorsal con Francia. El histórico número estaba libre y tenía dos candidatos: Endrick, quien lució el 16 en su primera temporada en el conjunto blanco; o Gonzalo García, el canterano que deslumbró en el Mundial de Clubes.

    Real Madrid revela los dorsales de Endrick y Gonzalo García
    Gonzalo García celebra un gol en un partido del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y Al Hilal en el estadio Hard Rock de Miami. EFE/Andre Coelho

    La incógnita quedó despejada tras anunciarse la renovación de Gonzalo hasta finales de junio de 2030. El madrileño hereda el 16 de Endrick, que afronta su segunda temporada en el Real Madrid, al que llegó procedente del Palmeiras con solo 16 años en diciembre de 2022. Se unió a la primera plantilla hace un año, ya con la mayoría de edad.

    847 minutos en 37 partidos -de 68 posibles- en los que anotó siete goles -cinco de ellos en seis encuentros de Copa del Rey- y repartió una asistencia. Ese es el balance del brasileño.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Mulino está dispuesto a conversar con Panama Ports, pero sostiene que el contrato con ese puerto es ‘lesivo al interés nacional’. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más