Real Madrid revela los dorsales de Endrick y Gonzalo García

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El brasileño Endrick lucirá el dorsal número ‘9’ en el primer equipo del Real Madrid y cede el ’16′ a Gonzalo García, según la actualización de la plantilla en la web del club tras el anuncio de la renovación del canterano.

El francés Kylian Mbappé dejó el ‘9’ para lucir el ‘10’, su dorsal con Francia. El histórico número estaba libre y tenía dos candidatos: Endrick, quien lució el 16 en su primera temporada en el conjunto blanco; o Gonzalo García, el canterano que deslumbró en el Mundial de Clubes.

La incógnita quedó despejada tras anunciarse la renovación de Gonzalo hasta finales de junio de 2030. El madrileño hereda el 16 de Endrick, que afronta su segunda temporada en el Real Madrid, al que llegó procedente del Palmeiras con solo 16 años en diciembre de 2022. Se unió a la primera plantilla hace un año, ya con la mayoría de edad.

847 minutos en 37 partidos -de 68 posibles- en los que anotó siete goles -cinco de ellos en seis encuentros de Copa del Rey- y repartió una asistencia. Ese es el balance del brasileño.