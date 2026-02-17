Real Madrid toma revancha y golpea primero al Benfica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Real Madrid cobró revancha en Lisboa, venció al Benfica con un golazo de Vinícius y dio un paso clave hacia los octavos de final.

Veinte días después de un duelo para la historia, Benfica y Real Madrid volvieron a verse las caras en el Estádio da Luz, esta vez por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. Y, a diferencia de aquel partido de fase de liga, el que sonrió esta noche fue el conjunto blanco, que se llevó una victoria por 0-1 para cobrar revancha y dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

El inicio del partido mostró a un Benfica decidido a proponer, intentando controlar la posesión del balón y acercarse al arco defendido por Thibaut Courtois. El Real Madrid, por su parte, esperó, intentando acomodarse en el terreno de juego y buscando espacios para salir al contragolpe. Los portugueses tuvieron aproximaciones, pero sin la claridad necesaria para romper la defensa visitante.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa fue creciendo en el encuentro. Arda Güler y Eduardo Camavinga se convirtieron en el motor del Real Madrid, mientras Vinícius Júnior y Kylian Mbappé empezaban a aparecer en zonas de peligro. El partido, que tuvo poco ritmo durante buena parte del primer tiempo, cambió en los minutos finales de la primera mitad.

El Real Madrid cerró el primer tiempo con una ráfaga de oportunidades. Mbappé avisó en varias ocasiones y Arda Güler estuvo a milímetros de abrir el marcador, pero el Benfica encontró en Anatoliy Trubin a su gran salvador. El arquero ucraniano sostuvo el 0-0 con intervenciones decisivas y permitió que los locales llegaran al descanso con vida.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion que terminó la primera y el gol no tardó en llegar. En el minuto 50, Vinícius Júnior sacó un derechazo potente desde el borde del área que se clavó junto al palo, un auténtico golazo que silenció momentáneamente al Estádio da Luz y puso al Real Madrid arriba en el marcador.

Poco después, el partido vivió un momento delicado cuando el encuentro tuvo que detenerse temporalmente por insultos racistas hacia Vinícius. Tras varios minutos de pausa, el juego se reanudó y el Madrid mantuvo el control, moviendo el balón de lado a lado y administrando el resultado con paciencia.

El Benfica intentó reaccionar, pero mostró más intención que claridad. A pesar de estar perdiendo en casa, el equipo portugués apostó por esperar espacios y no logró romper la sólida estructura defensiva del club blanco. Del otro lado, el Real Madrid siguió generando peligro, aunque nuevamente Trubin apareció para evitar que la diferencia creciera.

El tramo final fue de máxima tensión. Con doce minutos de reposición, el Benfica se volcó al ataque buscando el empate y despertando recuerdos del duelo de hace veinte días. Rüdiger apareció con un despeje salvador, mientras el Madrid resistía y manejaba el reloj con inteligencia. Incluso hubo tiempo para la expulsión de José Mourinho tras protestar una acción de Vinícius que pudo haber sido tarjeta roja por doble amarilla para el atacante brasileño.

Al final, el pitazo final confirmó lo que el desarrollo del partido insinuaba: el Real Madrid fue superior en los momentos clave y se llevó una victoria valiosa en Lisboa. El Benfica tendrá que buscar la remontada en la vuelta, mientras los blancos se marchan con la sensación de haber saldado cuentas pendientes y de haber dado un paso firme hacia los octavos de final.

El partido de vuelta se jugará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo miércoles 25 de febrero. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora de Panamá).