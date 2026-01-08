Real Madrid vence al Atlético y enfrentará Barça en la final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Golazo de Valverde y tanto de Rodrygo llevan al Real Madrid a la final ante el Barcelona tras vencer al Atlético en un derbi intenso en Yeda.

El Real Madrid jugará la final de la Supercopa de España el domingo en Yeda (Arabia Saudí) ante el FC Barcelona tras imponerse en semifinales (1-2) a un Atlético de Madrid que acusó el gol antes de los dos minutos de Fede Valverde, que marcó un encuentro en el que los de Simeone dispusieron de más remates, pero sin el acierto necesario para, al menos, forzar los penaltis.

La energía de Valverde se impuso al minuto y 17 segundos. En una falta a más de 25 metros de la portería de Jan Oblak, quien erró al colocar una barrera en la que, también, Sorloth se puso de perfil en el lanzamiento, el uruguayo se preparó para hacer gala de una de sus grandes virtudes, el golpeo fuerte de balón. Colocó el esférico con mimo sobre el césped del Alinma Stadium, dio diez pasos atrás para coger carrerilla, cogió aire y soltó un ‘cañonazo’ que se coló en la portería rojiblanca.

Un pico de energía que demostró también en la celebración. Fede Valverde arrancó a correr, dándose golpes en la cabeza, se tiró al césped y, tras recibir la felicitación de sus compañeros, dedicó un grito al público, en inmensa mayoría madridista.

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde (d) celebra con sus compañeros tras marcar el 0-1 durante del partido de la Supercopa de España que van a disputar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

Un gol que puso de cara la semifinal para un equipo de Xabi Alonso que, sin embargo, no supo controlar. Abusó en la salida de balón de jugar en largo, sin recompensa, con un Thibuaut Courtois que tuvo que volver a aparecer para mantener por delante a los suyos.

Las más claras, de Sorloth de cabeza. En el minuto 33 y el 35. Primero, en un remate en el primer palo a la salida de un córner que Courtois sacó con una mano arriba. Y, la segunda, un remate del noruego en el segundo palo, sin oposición, que, sin embargo, mandó por encima de la portería; pareció ver tarde el balón y no colocó la cabeza para darle dirección.

Aunque con mayor sensación de peligro el Atlético de Madrid, Rodrygo pudo doblar la ventaja para el Real Madrid en el minuto 28. Álvaro Carreras ganó el balón en una disputa, tras córner del Atlético, a Baena, se impuso al espacio a Marc Pubill y apareció Rodrygo desde atrás para recortar a Gallagher y quedarse solo ante Oblak. Pero el brasileño remató flojo y centrado. Eso sí, pudo redimirse.

Tuvo también la opción de ceder el balón a un Vinícius que acompañó el ataque y que fue protagonista también por un duelo dialéctico con Diego Simeone. Cercanos sobre el campo en la primera mitad, ambos tuvieron un encontronazo que se alargó durante minutos. Y en la segunda, cuando ‘Vini’ fue sustituido, acabaron ambos con tarjeta amarilla. Además, el técnico rojiblanco buscó a Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, en el camino a vestuarios para comentar algún lance.

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes (d) marca el segundo gol ante el Atlético, durante la semifinal de la Supercopa de España que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este jueves en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

Un derbi que fue cogiendo temperatura mientras Atlético y Real Madrid mantenían el guión tras el descanso… pero Rodrygo y Sorloth, no.

Tras fallar ante Oblak en el minuto 28, se redimió el brasileño en el 55. Pase filtrado de Valverde, protagonista desde el lateral derecho, Rodrygo ganó la posición a Le Normand y definió para superar a Oblak y doblar una ventaja que fue efímera.

Tres minutos le duró al Real Madrid la diferencia de dos goles. Hasta que Giuliano Simeone encontró a Sorloth en el segundo palo, este le ganó la posición a Asencio —en una acción en la que el defensa madridista pidió, sin éxito, falta por empujón— y, esta vez sí, batió a Courtois.

El delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth celebra tras marcar el 1-2 durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

Siguió intentándolo, pero sin éxito, el Atlético de Madrid. Más que un Real Madrid que no pudo controlar el partido y que vivió los últimos minutos en el alambre, en los que Griezmann con una chilena, Marcos Llorente desde la frontal y Julián Álvarez con un tiro demasiado cruzado, tuvieron la opción de forzar los penaltis.

Tuvo que aparecer también Tchouaméni en una defensa del Real Madrid de circunstancias, con el galo ejerciendo de central junto a Carreras, Valverde de lateral derecho y Mendy en el izquierdo, para, con un corte yendo al suelo, evitar un gol de Griezmann rematando solo en área pequeña.

El centrocampista del Atlético Thiago Almada (d) trata de escapar de Fede Valverde, del Real Madrid, durante la semifinal de la Supercopa de España que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este jueves en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda. EFE/Kai Forsterling.

Acabó el Atlético intentando hasta el final estar presente en la final del domingo, sin éxito, por lo que habrá clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por cuarta edición consecutiva.

Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina, m.80); Giuliano, Koke (Cardoso, m.60), Gallagher (Le Normand, m.46), Baena (Griezmann, m.60); Julián Alvarez y Sorloth.

2 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Mendy, m.69), Rüdiger (Fran García, m.69), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, m.87), Bellingham; Rodrygo (Mastantuono, m.80), Gonzalo y Vinícius (Arda Güler, m.80).

Goles: 0-1, m.2: Valverde. 0-2, m.55: Rodrygo. 1-2, m.58: Sorloth.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Amonestó a Diego Simeone (m.80), por parte del Atlético de Madrid y a Vinícius (m.80), en el Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 55.651 espectadores.