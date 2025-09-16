Panamá, 16 de septiembre del 2025

    Champions League

    Real Madrid vs. Olympique Marsella: En vivo el debut de Michael Amir Murillo en la Champions League

    Guillermo Pineda G.
    16 sep 2025 - 05:21 PM
    Kylian Mbappé llega como la principal amenaza de Michael Amir Murillo y la defensa francesa. Cortesía/UEFA

    El Santiago Bernabéu abre este martes las puertas a una nueva edición de la UEFA Champions League y el Real Madrid, máximo ganador de la competición, se estrena ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga.

    Los blancos llegan con un historial imponente en los estrenos europeos recientes, mientras que el conjunto francés vuelve a la élite continental tras tres años de ausencia.

    La atención panameña estará puesta en Michael Amir Murillo, quien podría sumar su primer partido en la Champions y convertirse en el séptimo jugador canalero en medirse al Real Madrid.

    El árbitro del encuentro será el bosnio Irfan Peljto, quien ya ha dirigido compromisos internacionales de gran nivel en la UEFA y debutará en un partido del Real Madrid en la Liga de Campeones.

    Ya ha salido la alineación del Olympique de Marsella. Michael Amir Murillo va al banco de suplentes en el equipo de Roberto de Zerbi.

    El Olympique de Marsella vuelve a la Champions League tras tres temporadas ausente. En esta nueva etapa busca recuperar prestigio bajo la dirección deportiva de Medhi Benatia y con Roberto De Zerbi como entrenador, en un grupo de alta exigencia donde además de enfrentarse al Real Madrid también tendrá que medirse a Ajax, Sporting de Lisboa, Atalanta, Newcastle, Union St. Gilloise, Liverpool y Brujas.

    La sorpresa en el once inicial Xabi Alonso envía a la banca al brasileño Vinicius. El argentino Franco Mastantuono será de la partida por el equipo merengue.

    El Real Madrid llega a su estreno en la Champions League con un historial casi impecable en las primeras jornadas de la competición. De sus últimas 18 temporadas en la máxima cita europea, en 16 salió con triunfo y únicamente sufrió dos tropiezos, en 2019 en París ante el PSG y en 2020 frente al Shakhtar Donetsk en Valdebebas durante la pandemia. Desde entonces, ha convertido el arranque en una costumbre victoriosa.

    Murillo ya sabe lo que es jugar en suelo español. Lo hizo en marzo de 2023 durante los octavos de final de la Conference League con el Anderlecht, cuando asistió a Islam Slimani en el triunfo 1-0 frente al Villarreal en La Cerámica.

    En esa misma instancia, pero de Europa League un año después, no pudo participar con el Marsella por una lesión muscular. Ahora llega a Madrid en plenitud física y con la motivación de dejar huella en un escenario de máxima repercusión.

    La relación de futbolistas panameños frente al Real Madrid se amplía con la presencia de Murillo en este duelo. Antes lo hicieron en liga española Rommel Fernández y Julio César Dely Valdés, y en partidos amistosos o de pretemporada Gabriel Gómez, Román Torres y Felipe Baloy.

    El lateral panameño será entonces el séptimo jugador de su país en enfrentar al club más laureado de Europa, un detalle que pone en relieve el crecimiento del fútbol canalero en escenarios de élite.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    TEMAS: Michael Amir MurilloChampions LeagueReal MadridFútbol

