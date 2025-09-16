Real Madrid vs. Olympique Marsella: En vivo el debut de Michael Amir Murillo en la Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Santiago Bernabéu abre este martes las puertas a una nueva edición de la UEFA Champions League y el Real Madrid, máximo ganador de la competición, se estrena ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga.

Los blancos llegan con un historial imponente en los estrenos europeos recientes, mientras que el conjunto francés vuelve a la élite continental tras tres años de ausencia.

La atención panameña estará puesta en Michael Amir Murillo, quien podría sumar su primer partido en la Champions y convertirse en el séptimo jugador canalero en medirse al Real Madrid.

El árbitro del encuentro será el bosnio Irfan Peljto, quien ya ha dirigido compromisos internacionales de gran nivel en la UEFA y debutará en un partido del Real Madrid en la Liga de Campeones.

Ya ha salido la alineación del Olympique de Marsella. Michael Amir Murillo va al banco de suplentes en el equipo de Roberto de Zerbi.

El Olympique de Marsella vuelve a la Champions League tras tres temporadas ausente. En esta nueva etapa busca recuperar prestigio bajo la dirección deportiva de Medhi Benatia y con Roberto De Zerbi como entrenador, en un grupo de alta exigencia donde además de enfrentarse al Real Madrid también tendrá que medirse a Ajax, Sporting de Lisboa, Atalanta, Newcastle, Union St. Gilloise, Liverpool y Brujas. 🇵🇦 Panamá en la casa 🇵🇦



Amir Murillo representando para disputar la Champions League en Madrid 🤩



🕘 21h🇫🇷 14h🇵🇦 16h🇦🇷 13h🇲🇽 pic.twitter.com/ChnNSId7Ku — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) September 16, 2025

La sorpresa en el once inicial Xabi Alonso envía a la banca al brasileño Vinicius. El argentino Franco Mastantuono será de la partida por el equipo merengue. 📋✅ ¡Nuestro XI inicial!

🆚 @OM_Espanol pic.twitter.com/Z0oYt1n8lM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025

El Real Madrid llega a su estreno en la Champions League con un historial casi impecable en las primeras jornadas de la competición. De sus últimas 18 temporadas en la máxima cita europea, en 16 salió con triunfo y únicamente sufrió dos tropiezos, en 2019 en París ante el PSG y en 2020 frente al Shakhtar Donetsk en Valdebebas durante la pandemia. Desde entonces, ha convertido el arranque en una costumbre victoriosa. Welcome to 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐛𝐞́𝐮 🏟️🇪🇸 pic.twitter.com/7ihsTIJQTI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025

Murillo ya sabe lo que es jugar en suelo español. Lo hizo en marzo de 2023 durante los octavos de final de la Conference League con el Anderlecht, cuando asistió a Islam Slimani en el triunfo 1-0 frente al Villarreal en La Cerámica. Rusten in Villarreal. 🟣⚪ #VILAND #UECL pic.twitter.com/BWTjs50BT5 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 16, 2023 En esa misma instancia, pero de Europa League un año después, no pudo participar con el Marsella por una lesión muscular. Ahora llega a Madrid en plenitud física y con la motivación de dejar huella en un escenario de máxima repercusión.