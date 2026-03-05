Rebeca Espinosa guía triunfo de Panamá rumbo al Premundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El elenco de Toña Is venció con autoridad 3-0 a San Cristóbal y Nieves, resolviendo el partido en el segundo tiempo y manteniendo paso perfecto en la eliminatoria hacia el Mundial 2027.

La futbolista panameña Rebeca Espinosa fue una de las protagonistas en la victoria de la Selección femenina de fútbol de Panamá por 0-3 sobre San Cristóbal y Nieves, en un partido de la eliminatoria mundialista disputado en el SKNFA Technical Center.

Espinosa abrió el marcador al minuto 53 con un certero cabezazo, dando inicio a una victoria que consolidó el buen momento del conjunto panameño en el grupo E.

“Me siento súper feliz porque el equipo necesitaba abrir el marcador. Estoy también súper feliz por la confianza que los profes me han dado. Creo que lo he aprovechado al máximo. Día tras día que estoy aquí trato de hacer las cosas bien para que confíen en mí”, expresó Espinosa en una entrevista con la Federación Panameña de Fútbol.

“Las de más experiencia estamos aquí para apoyar a las más jóvenes, para así salir adelante y poder clasificar nuevamente a un Mundial”, añadió.

Una dedicatoria especial

Al momento de celebrar su anotación, Espinosa tuvo claro a quién dedicarle ese instante.

“Pensé en mi mamá, en mi familia y en mi hermano, que son los que siempre están, son mi pilar, los que siempre han creído en mí. Ellos me han hecho fuerte en el día a día, más allá de las altas y bajas que pude haber tenido”, mencionó Espinosa, quien marcó su primer gol con la selección.

“Pensé en mis compañeras, porque sé que hemos trabajado muy fuerte en estos días”.

Espinosa abrió el marcador al minuto 53 con un cabezazo preciso y, apenas tres minutos después, Riley Tanner (56’) amplió la ventaja tras anticipar a la guardameta y definir también de cabeza. Cuando el encuentro entraba en su recta final y las panameñas no bajaban la intensidad, Katherine Castillo (90+3’) sentenció con un potente remate desde fuera del área para sellar el 3-0 definitivo.

Pensando en abril

De cara a los partidos de abril, donde se definirá el pase al Premundial, la jugadora fue enfática en la responsabilidad. Panamá enfrentará a Aruba el 9 de abril y a Cuba el 17 de abril.

“Tenemos que trabajar individualmente, no bajarle. Hacer valer lo que trabajamos día a día en la selección. Mejorar y hacer las cosas bien en nuestros clubes. Creo que esta oportunidad la tenemos que aprovechar al máximo”, concluyó, enfocada en el objetivo de seguir avanzando hacia una nueva clasificación mundialista.

Liderato

Con este resultado, Panamá se ubica como líder del grupo E con seis puntos tras dos partidos disputados.

Panamá – 6 pts (2 PJ)

Cuba – 4 pts (2 PJ)

Aruba – 3 pts (1 PJ)

San Cristóbal y Nieves – 1 pt (3 PJ)

Curazao – 0 pts (2 PJ)

Formato de la clasificatoria

En esta fase de las eliminatorias, el primer lugar de cada grupo clasificará a la Ronda Final, donde se definirán los boletos a la próxima Copa Mundial Femenina Brasil 2027. Cada selección se enfrenta a los demás equipos de su grupo en partidos de ida y vuelta, con dos compromisos como local y dos como visitante.

Como datos anecdóticos, la volante Alexis Pashales ingresó en el segundo tiempo para hacer su debut oficial con Panamá, mientras que la mundialista con la selección de futsal, Kenia Rangel, también vio acción en el complemento y sumó así sus primeros minutos en la era Toña Is.