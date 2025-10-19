Panamá, 19 de octubre del 2025

    Récords y medallas: Panamá vive un gran día en los Juegos Centroamericanos

    Humberto Cornejo
    Panamá terminó la jornada del sábado con 12 medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce. Fotos: Cortesía/COP

    Panamá vivió una jornada sabatina importante en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con múltiples medallas y destacadas actuaciones en distintas disciplinas. Desde la piscina hasta la pista de atletismo, los deportistas nacionales dejaron en alto la bandera tricolor con esfuerzo, talento y determinación.

    En una de las competencias más emocionantes de la jornada, Bernhard Tyler Christianson y Raúl Antadillas firmaron un doblete panameño en los 100 metros pecho, logrando oro y plata, respectivamente.

    Christianson se impuso con 1:04.23 minutos, estableciendo un nuevo récord regional, mientras que Antadillas cruzó la meta con 1:04.24 minutos.

    El nadador también se colgó la medalla de plata en los 200 metros combinado individual, con marca de 2:11.13 minutos, confirmando su gran nivel.

    Por su parte, el relevo masculino 4x100 metros libre, integrado por Isaac Beitia, Jeancarlo Calderón, Raúl Antadillas y Andrey Villarreal, logró la medalla de oro con un tiempo de 3:31.00 minutos, consolidando a Panamá como potencia regional en la piscina.

    Atletismo dorado

    El atletismo también aportó brillo al medallero panameño. Arturo Deliser conquistó el oro en los 100 metros planos, con un registro de 10.38 segundos, mejorando incluso su propio tiempo de semifinales (10.39s).

    Diddier Rodríguez se sumó al éxito con otro oro en los 1,500 metros planos, parando el cronómetro en 3:50.53 minutos.

    La olímpica Gianna Woodruff ratificó su jerarquía al llevarse el oro en los 400 metros vallas, con 55.65 segundos, además de imponer nuevo récord de los Juegos Centroamericanos, superando su propia marca anterior.

    En esta misma prueba, Leyka Archibold finalizó cuarta (59.91s). El salto largo también dio frutos con Juan Mosquera, quien obtuvo bronce con un registro de 6.40 metros.

    Ciclismo, judo y bádminton suman al medallero

    En ciclismo de ruta, Franklin Archibold volvió a mostrar su poderío al adjudicarse el oro en la contrarreloj individual, con tiempo de 41:26.47 minutos, mientras Bolívar Espinosa cerró en la quinta posición.

    El judo panameño también celebró a lo grande al quedarse con la medalla de oro en la modalidad de equipo mixto, compuesto por Lilian Cordones, Alexis Harrison, Kristine Jiménez, Némesis Candelo, Bernabé Vergara, Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega, César Castillo y Julio César Escobar.

    Por su parte, Kelly Yau consiguió una valiosa medalla de bronce en bádminton individual femenino, tras superar 2-1 a la costarricense Alison Jiménez en cuartos de final, antes de caer en semifinales ante la guatemalteca Nikte Sotomayor.

    Gimnasia dominó

    La gimnasia artística femenina volvió a ser protagonista con Alyiah Lide De León, quien se llevó oro en suelo y viga, plata en salto y bronce en barras asimétricas.

    Su compatriota Tatiana Tapia alcanzó la plata en suelo, mientras que Richard Atencio obtuvo plata en arzones y barras paralelas, además de bronce en suelo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


