Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    F1

    Red Bull desvela el monoplaza para la reconquista

    EFE
    Red Bull desvela el monoplaza para la reconquista
    El RB22 atiende las nuevas regulaciones sobre el chasis y el motor de la Fórmula Uno, con una división próxima al 50-50 entre combustión y energía eléctrica.

    La escudería Red Bull ha desvelado esta mañana, antes del inicio de los primeros entrenamientos privados en el circuito de Cataluña, el monoplaza con el que intentará reconquistar el título mundial de Fórmula Uno con el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar.

    Con el motor DM01 de Red Bull Ford, que homenajea al fallecido cofundador, Dietrich Mateschitz, el RB22 atiende las nuevas regulaciones sobre el chasis y el motor de la Fórmula Uno, con una división próxima al 50-50 entre combustión y energía eléctrica.

    En cuanto a la imagen recupera el predominio del azul en detrimento del negro en la mayor parte del monoplaza.

    Verstappen, cuatro veces campeón mundial, intentará recuperar el cetro universal que en 2025 le arrebató el británico Lando Norris con el McLaren, en tanto que Hadjar, nuevo en la estructura, tratará de mantener su gran progresión.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más