Las protagonistas de la selección nacional reflexionaron tras clasificar en Penonomé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con el boleto al Campeonato W de la Concacaf asegurado, la mirada ya está puesta en lo que viene. El torneo, programado para noviembre, otorgará cuatro cupos directos al Mundial y dos a la repesca intercontinental.

La selección femenina de Panamá selló su clasificación al Campeonato W de la Concacaf, cumpliendo el primer gran objetivo del ciclo rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Toña Is inició su camino a Brasil jugando de visita en noviembre y febrero, pero con dos partidos en casa pero no en el Rommel Fernández, sino en el estadio Universidad Latina. Y allá demostraron que la solidez en casa sí existe para Panamá.

Más allá del 3-0 de este viernes sobre Cuba en Penonomé, el valor del resultado se reflejó con mayor fuerza en las palabras de sus protagonistas, que evidencian un grupo consolidado, emocionalmente conectado y con ambición clara.

Para Yenith Bailey, el momento trascendió lo deportivo. La guardameta, una de las referentes del equipo, vivió el cierre del partido con una carga emocional profunda, marcada por una motivación personal que sigue impulsando su carrera.

“Lo mejor es, bueno, regresar de la mejor manera a jugar con la selección. Creo que los últimos se me salieron un poco las lágrimas porque, uno, pues sí, mi padrastro, que era como mi papá, falleció hace un año. Bueno, el que más me apoyaba y, nada, todo lo hago por él y otro es porque ya he vivido ese momento y, bueno, ya estamos a un paso de poder clasificar a un mundial”, expresó Bailey.

En el plano ofensivo, Ericka Araúz fue determinante, pero su discurso se alejó de cualquier enfoque individualista. La delantera puso el acento en el colectivo como base del éxito panameño.

“Muy contenta por aportarle así al equipo, sin embargo todo es trabajo en conjunto así que el mérito es de todas y bueno ahora a enfocarnos en lo que sigue que es un poco más difícil pero sí con ese sueño todavía de ir al segundo mundial”, señaló.

Araúz también ofreció una lectura interna del equipo en la previa del compromiso, destacando un factor intangible que terminó trasladándose al terreno de juego.

“Desde que nos levantamos se sentía esa alegría y creo que eso fue lo que transmitimos al campo, a disfrutar el partido, hacer las cosas bien y más que todo el trabajo en conjunto, mantenernos unidas y eso es todo”.

Desde la dirección técnica, Toña Is fue clara en su análisis: la clasificación era el primer paso indispensable dentro de un plan más amplio.

“Sí, desde luego, era el primer objetivo que nos habíamos puesto, el pasar esta fase, estar entre las ocho mejores, esas ocho que van a disputar el premundial, y bueno, ese era el primer objetivo de todos”, afirmó.

La entrenadora también valoró un aspecto que había sido una deuda en partidos anteriores: la contundencia ofensiva. “Sí, sí, la verdad es que nos faltaba eso un poquito, al final era la contundencia arriba, lo hacíamos bien atrás, estábamos defendiendo muy bien, pero luego con balón se nos atragantaba un poquito el gol, pero bien, hoy estoy muy orgullosa de las chicas, del esfuerzo que han hecho, del partido que han hecho”.

La entrenadora española puso énfasis en el trabajo acumulado durante la concentración y el entorno que permitió optimizar el rendimiento del grupo.

“Hemos tenido toda una semana para trabajar, han trabajado muy bien, ha sido una concentración extraordinaria en todos los aspectos, agradecer a la federación el que hayamos podido hacer todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha puesto a disposición de nosotros”.

Con el boleto al Campeonato W de la Concacaf asegurado, la mirada ya está puesta en lo que viene. El torneo, programado para noviembre, otorgará cuatro cupos directos al Mundial y dos a la repesca intercontinental, un escenario en el que Panamá buscará dar un paso más respecto a su histórica clasificación de 2023.

“Lo importante es que ya estamos ahí, y ahora estamos más cerca de estar en un mundial”, apuntó Toña Is, dejando entrever que el equipo ya no solo compite por estar, sino por clasificar por segunda ocasión a la Copa Mundial de la FIFA.