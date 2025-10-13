Seguridad: accesos, controles y artículos prohibidos para el partido Panamá–Surinam en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con todos los boletos vendidos por partido consecutivo, las autoridades de seguridad y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) afinan los detalles para garantizar un ingreso ordenado y seguro al estadio Rommel Fernández este martes 14 de octubre, cuando Panamá reciba a Surinam por las eliminatorias mundialistas.

El subdirector general de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, informó que el operativo de seguridad iniciará desde las 6:00 a.m., con la participación de agentes policiales, y próximo a la hora del partido con Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos y personal del Ministerio de Gobierno.

En total, se desplegarán 700 unidades entre agentes del orden, seguridad privada y personal logístico de la Fepafut.

“Vamos a tener tres perímetros de seguridad con verificación de todas las personas que ingresen. La primera fase va de 6:00 a.m. a 12:00 p.m., la segunda de 12:00 p.m. a 4:00 p.m., Luego se abrirán los accesos en la entrada peatonal que está próxima al casino, la del 911 y la entrada por la Piscina Eileen Coparropa, que es el área VIP”, explicó Domínguez.

El comisionado reiteró que está prohibido el ingreso de objetos punzocortantes, bengalas, fuegos pirotécnicos o armas de fuego, y que incluso los niños deberán contar con su propio boleto digital, sin importar la edad. Además, advirtió que habrá jueces de paz, gracias a la gestión del Municipio de Panamá y del Ministerio de Gobierno, para imponer sanciones a quienes incumplan las normas.

“El que lleve bengalas u objetos prohibidos se expone a sanciones inmediatas. Pedimos paciencia y anticipación; todo esto busca la seguridad de los asistentes”, añadió.

Por su parte, Carolina Joly, representante de la Fepafut, destacó que este es el cuarto partido consecutivo en el que no se venderán entradas físicas.

“Todos nuestros boletos son digitales. Pedimos a los aficionados que no compren en reventa ni intenten conseguir boletos falsos, porque podrían pasar un mal momento en las puertas del estadio. Queremos que la reventa pare y que la gente disfrute el evento de forma segura”, señaló Joly.

La Fepafut también informó que se habilitarán 12 puestos de revisión en el área del Casino y otros 32 en el sector donde está ubicado el Servicio de Emergencias 911, con el objetivo de agilizar el ingreso y reforzar la detección de objetos prohibidos.

En cuanto a la movilidad, el comisionado Eduardo Huertas, de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, indicó que habrá control y orientación en los accesos al Rommel Fernández y custodia en los estacionamientos cercanos.

El sistema de Metro y Metrobus funcionará de manera habitual, con el Metro operando hasta las 11:00 p.m. Se estima que unas 8 mil personas podrían llegar al estadio utilizando la Línea 2 del Metro hasta la estación El Crisol, y luego el Metrobus gratuito hacia el Rommel Fernández.

Las autoridades insisten en llegar temprano, evitar la reventa y seguir las instrucciones del personal de seguridad para que la jornada transcurra sin contratiempos. “Otro partido más, y seguimos evolucionando en nuestra capacidad operativa”, concluyó el comisionado Domínguez.