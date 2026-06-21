Reggie Jackson: la leyenda de los Yankees entre el poder y la historia de la MLB

Los Yankees de New York son el equipo que más triunfos y más campeonatos de Series Mundiales han obtenido en la historia de las mayores. Pero nunca pensaron tener en sus filas un personaje como nuestro héroe de hoy, Reggie Jackson, un bateador con una fuerza descomunal, pero también con un carácter complicado, controversial y un ego impredecible que lo hacía adoptar posiciones difíciles de explicar.

Creo que lo mejor es describir a este personaje. Ante todo, su nombre de pila es Reginald Martínez Jackson, quien nació el 18 de mayo de 1946 en Cheltenham Township, Pennsylvania, al norte de la ciudad de Filadelfia. Fueron sus padres Martínez Jackson, un sastre y exjugador de béisbol en las Ligas Negras, con raíces puertorriqueñas y Clara Jackson, una sencilla ama de casa.

Reggie se graduó de secundaria en Sheltonham High School en 1964, donde practicó con gran éxito béisbol, baloncesto, football americano y atletismo. Como jugador de footbal americano, Jackson fue reclutado por las universidades de Alabama, Georgia y Oklahoma, pero él las declinó todas por razones de discriminación racial. Su padre quería que Reggie se graduara de la universidad, pero este lo que quería era jugar football, por lo que terminó aceptando una beca para jugar con la universidad estatal de Arizona en Tempe.

En 1966, Reggie fue firmado por los Atléticos de Kansas City y este, con 20 años y solo por firmar, recibió un bono de USD95,000. Jackson superó la etapa de Ligas Menores en forma efectiva, por lo que el 9 de junio, fue llamado al equipo grande en Kansas City, donde fue compañero del panameño Ramón “Monchi” Webster. Con Webster desarrolló una tremenda amistad y me cuenta que Reggie y el andaban juntos para casi todos lados, hasta que Reggie se hizo muy famoso y cada uno tomó su camino.

Jackson estuvo con los Atléticos de Kansas City / Oakland los primeros 9 años (1967-1975) y su fuerte bateo se hizo sentir desde el primer día. Revisando sus estadísticas, Reggie, quien se distinguía como un bateador de fuerza básicamente, bateó para .258 y conectó 254 cuadrangulares con 733 carreras impulsadas. En esas nueve temporadas, tuvo la de 1969 con 47 cuadrangulares, las de 1971 y 1973 con 32 cuadrangulares cada una y la de 1975 con 36 cuadrangulares, todas claras evidencias de su gran poder.

En 1977, Jackson llegó a los Yankees de New York, después de que éstos habían sido barridos en la Serie Mundial de 1976 por los Rojos de Cincinnati. Con los Mulos de Manhattan, Jackson jugó cinco temporadas, en las que bateó .278, con 144 cuadrangulares y 461 carreras impulsadas. De las cinco temporadas con los Yankees, la más productiva fue la de 1980, cuando bateó para .300, con 41 cuadrangulares y 111 carreras impulsadas. La llegada de Reggie Jackson a los Yankees fue celebrada por los jugadores Yankees, pues sabían que su contribución sería un factor importante para sus triunfos. Sin embargo, la llegada de Jackson no hizo feliz al también controversial director Billy Martin, pues sabía lo complicado que reggie podía ser. Hay un episodio famoso que describe muy bien a Jackson. Sucedió el 18 de junio de 1977 en un juego en el Fenway Park, contra los Medias Rojas de Boston y que era transmitido a nivel nacional por la NBC. Resulta que salió un batazo hacia el jardín derecho, patrullado por Jackson. El batazo cayó en frente de Reggie y Martin l o amonestó por el poco esfuerzo que hizo este en atraparlo y lo reemplazó en el juego por otro jugador. Cuando Jackson llegó al “dogout “hubo un fuerte intercambio de palabras, intento de pelea y esto fue la gota que llenó el vaso, pues al final de la temporada, Reggie fue canjeado a los Ángeles de California, donde jugó sus últimas cinco temporadas. En la primera con los de California, logró conectar 39 cuadrangulares. Reggie jugó una última temporada con los Atléticos de Oakland sin mayores consecuencias.

Finalmente, luego de 20 temporadas llenas de todo tipo de eventos, peleas, momentos de gloria y grandes satisfacciones, Reggie Jackson acumuló cifras de bateo que impresionaban, pero su carácter y orgullo extremo lo identificaban como controversial y difícil de manejar. Sus cifras finales fueron 2,820 juegos, 2,584 imparables, 563 cuadrangulares y 1,702 carreras impulsadas, lo que permitieron que su nombre fuera aprobado para el Salón de la Fama y brillar junto con otras estrellas de este deporte. Controversial o no, muchos directores quisieran tener a Reggie Jackson en su equipo.