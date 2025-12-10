Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Anécdota

    Regreso emotivo: Michael Amir Murillo revivió su conexión con el Anderlecht

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo está en su tercera campaña en el Marsella. Foto: Tomada de @olympiquedemarseille

    El defensor panameño Michael Amir Murillo vivió una noche cargada de simbolismo en su regreso al Lotto Park, el estadio donde defendió los colores del Anderlecht durante tres temporadas.

    El martes 9 de diciembre, el istmeño volvió a la actividad tras una lesión, fue titular y firmó una actuación sólida en la victoria 2-3 del Olympique de Marsella ante el Royale Union Saint-Gilloise en la sexta jornada de la Liga de Campeones.

    Tras el partido, Murillo expresó en redes sociales la emoción que le produjo volver a un escenario que marcó su carrera.

    “Qué bien se siente estar de vuelta después de tanto tiempo, en un estadio muy especial para mí, muchos momentos inolvidables”, escribió el panameño.

    La publicación no pasó desapercibida para su exclub, que reaccionó con un mensaje breve pero cargado de afecto: “De nuevo a casa”, respondió el Anderlecht. Murillo contestó con una sola palabra que reflejó su conexión con la institución: “Siempre”.

    Este fue el primer encuentro de Murillo en el Lotto Park desde que fichó por el Marsella al inicio de la temporada 2023-2024, lo que añadió un tono nostálgico a su retorno.

    Michael Amir Murillo y sus compañeros listos para enfrentar al Royale Union Saint-Gilloise. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

    El partido también marcó su regreso a la competencia tras casi un mes de baja. Murillo, de 29 años, no jugaba desde el 8 de noviembre, cuando sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el duelo frente al Brest por la Ligue 1. La dolencia lo dejó fuera de cuatro partidos —tres de liga y uno de Champions— y de los compromisos decisivos de la selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador en las eliminatorias mundialistas.

    Más allá del componente emocional, el triunfo dejó al Marsella con 9 puntos, instalado en zona de clasificación y a solo tres unidades del playoff en la Champions League. El regreso del panameño llega en un momento clave para el club francés, que sigue en la pelea por avanzar en el torneo continental.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


