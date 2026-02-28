Regreso sólido de José Córdoba en victoria del Norwich City 2-0 contra el Leicester City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño José Córdoba volvió a la titularidad con el Norwich City en la victoria 2-0 sobre el Leicester City, firmando una actuación sólida en defensa.

El defensor panameño José Córdoba regresó a la titularidad con el Norwich City en la victoria por 2-0 como visitante ante el Leicester City, en la jornada 35 del English Football League Championship.

El encuentro se definió con goles de Anis Slimane (62’) y Ali Ahmed (78’), con el Norwich logrando mantener su arco en cero por segundo partido consecutivo. La posesión fue ligeramente favorable a los “Foxes”, pero los “Canaries” generaron más peligro, con ocho remates a portería defendida por Jakub Stolarczyk.

“Coto”, quien no había sido convocado para el último partido ante el Sheffield Wednesday, disputó los 90 minutos este sábado. El panameño tuvo una actuación sólida en el juego aéreo, ganando todos sus duelos (3/3), y completó el 80% de sus pases (53/66).

Sin embargo, Córdoba fue amonestado al minuto 60 tras cometer una falta, en un partido en el que el árbitro mostró varias tarjetas para ambos equipos.

José returns 🇵🇦 pic.twitter.com/oh1kfi7IMo — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 28, 2026

Con este triunfo, el Norwich City se ubica en la posición 17 de la tabla con 45 puntos. Su próximo compromiso será en casa ante el Leeds United el 8 de marzo, por los octavos de final de la FA Cup.