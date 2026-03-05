Remontadas y penales marcan jornada sub-16 en Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Remontadas, goles de penal y un invicto que cayó marcaron la quinta semana del Apertura 2026 de la Atevo Cup en la categoría Sub-16.

Este miércoles inició la quinta semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con una doble jornada de la categoría Sub-16. Tres partidos del Grupo B se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que otros dos del Grupo A se llevaron a cabo en el COS Sports Plaza de Metro Park.

Grupo B: Brunet Hay y New West remontan; penales marcan empate entre Atlético y Kings

La Academia Brunet Hay y el Club Internacional de Fútbol de Panamá abrieron las acciones con el primer partido del día en Eagles. Brunet Hay se llevó una importantísima victoria por marcador de 2-1.

Daniel Díaz abrió el marcador para los celestes, conectando de cabeza tras un tiro libre desde el punto penal al minuto 29. El gol cayó como un baldazo de agua fría para Brunet Hay, que pensó que se irían igualados al descanso tras un primer tiempo muy equilibrado.

A los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, Brunet Hay igualó las acciones también a balón parado y de cabeza. José Amaya se anticipó al arquero y, con un cabezazo certero, empató el partido al minuto 35.

Similar al cierre del primer tiempo, cuando el Inter marcó un gol inesperado en los minutos finales, esta vez fue el turno de Brunet Hay. Un centro al área fue mal despejado por el arquero, quedándole el balón a Luis Cortez, quien solo necesitó empujarlo para marcar el 2-1 definitivo.

El siguiente partido del grupo lo disputaron la Academia Costa del Este y la Academia de Fútbol New West. New West se llevó la victoria por 2-1, quitándole el invicto en el torneo a Costa del Este.

Rápidamente, al minuto 10, Costa del Este abrió el marcador. Tras un tiro de esquina, Mario Rivera marcó un golazo de taquito derecho para poner el 1-0.

Cuando todo indicaba que el primer tiempo terminaría con ventaja para Costa del Este, apareció New West para empatar las acciones. Josué Mena recibió un pase filtrado en el área chica y, con la confianza de un profesional, definió de un solo toque para el 1-1.

New West aprovechó el envión anímico del cierre del primer tiempo para definir el partido temprano en el complemento. Josué Mena, goleador de la categoría Sub-14 en el torneo anterior, anotó su segundo gol del partido, suficiente para darle el triunfo a su equipo.

El último enfrentamiento de la jornada en Eagles lo disputaron Kings Academy y la Academia del Atlético de Madrid, que terminó empatado 1-1.

Después de un primer tiempo sin goles, la intensidad aumentó en el complemento.

En el minuto 34, Paulino Mitre abrió el marcador para el Atlético desde el punto penal. Dieciocho minutos después, al minuto 52 y con un jugador menos, Emanuel Perea también de penal empató el partido.

Fue un empate merecido para Kings, que dominó el segundo tiempo a pesar de la desventaja numérica.

Grupo A: Umecit vence a Panamá Viejo; Panama City sigue invicto

El primer partido del Grupo A enfrentó a Umecit F.C. y el Atlético Panamá Viejo. Umecit se llevó una victoria importante por 2-0, clave para sus aspiraciones en el grupo.

Yassir Fernández abrió el marcador al minuto 6 desde el punto penal.

El segundo tanto del partido llegó en los minutos de reposición, cuando Iker Poveda marcó un golazo de tiro libre, que apenas logró rozar el arquero rival antes de entrar.

En el segundo y último partido de la jornada, Panama City mantuvo su invicto al empatar 0-0 con la Academia Águilas Azules.

Los cityzens deberán esperar a la última fecha para definir si terminan la fase de grupos en la cima del Grupo A.

El fútbol sigue

La acción continúa este fin de semana con jornadas el sábado y domingo en el Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup.

Las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 jugarán el sábado, mientras que Sub-14 y Sub-16 lo harán el domingo, con todos los partidos en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.