Panamá, 25 de marzo del 2026

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    COPA DEL MUNDO

    Repechaje al Mundial: 22 equipos por 6 boletos

    Arranca la repesca rumbo al Mundial con selecciones históricas contra las cuerdas y otras que buscan hacer historia en el último tramo.

    Jaime Heilbron Ortega
    Repechaje al Mundial: 22 equipos por 6 boletos
    La selección de fútbol de Italia entrenó en el estadio de Bérgamo con miras a su partido por la repesca europea frente a Irlanda del Norte. EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

    El camino al Mundial entra en su fase más dramática, con selecciones jugándose su última oportunidad de clasificación.

    Este jueves se jugarán los primeros partidos de la repesca europea y del repechaje intercontinental, que terminarán de definir a los últimos clasificados a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Un total de 16 equipos europeos y seis de las demás confederaciones de la FIFA lucharán entre sí por los seis cupos restantes, que se unirán a los 42 ya clasificados. Esta nueva etapa trae consigo narrativas sumamente interesantes.

    Repesca de UEFA


    Llave A de UEFA

    La historia principal de la llave A es el déjà vu de Italia.

    Por tercera eliminatoria consecutiva, los tetracampeones del mundo se ven obligados a recorrer el camino largo para clasificar a la Copa del Mundo.

    En las dos anteriores, Italia jugó el repechaje y falló en ambos intentos. Su último Mundial fue en Brasil 2014, donde quedó fuera en fase de grupos tras caer ante Costa Rica.

    Su primer rival será Irlanda del Norte, que no será un obstáculo sencillo. Tanto ellos como Gales y Bosnia y Herzegovina en la otra llave sueñan con volver a dejar fuera a los italianos.

    Predicción: Ganan Italia y Gales.

    Llave B de UEFA

    La llave B es, probablemente, la más igualada de las cuatro.

    Aquí aparece Ucrania, que busca convertirse en una de las historias más conmovedoras del torneo. En medio de un contexto marcado por la guerra, el equipo está a dos partidos de volver a un Mundial.

    Primero deberá superar a Suecia, que llega desde la Liga de Naciones, y luego pensar en Polonia o Albania.

    Polonia siempre es incómodo, mientras que Albania ha sido una de las sorpresas del proceso.

    Predicción: Ganan Ucrania y Polonia.

    Llave C de UEFA

    Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía componen una llave que, por actualidad, apunta a definirse entre eslovacos y turcos.

    Sin embargo, Kosovo y Rumanía no se quedarán atrás. Kosovo fue competitivo en un grupo exigente, mientras que Rumanía, cuando conecta, puede incomodar a cualquiera.

    Esta llave promete ser una de las más entretenidas y parejas.

    Predicción: Ganan Eslovaquia y Turquía.

    Llave D de UEFA

    La última llave enfrenta a República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

    Para Dinamarca, la repesca no es territorio desconocido. Ya pasó por esta instancia rumbo a Rusia 2018, donde eliminó a Irlanda con un contundente global de 5-1.

    Pero antes de pensar en una revancha, deberán superar a Macedonia del Norte, mientras que Irlanda enfrentará a una República Checa históricamente sólida.

    Predicción: Ganan Dinamarca e Irlanda.

    Repechaje intercontinental

    Llave 1

    Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo suman apenas dos participaciones mundialistas entre sí.

    Jamaica deberá superar primero a Nueva Caledonia para luego jugarse todo ante los congoleses.

    Predicción: Gana Jamaica y enfrentará a RD Congo.

    Llave 2

    La segunda llave es la más llamativa.

    Bolivia busca volver a un Mundial tras su histórica clasificación en 1994.

    Irak está a un paso de regresar después de 40 años, mientras que Surinam sueña con debutar.

    Para Surinam, además, pesa la derrota ante Guatemala en la última fecha, que lo dejó en esta instancia.

    Predicción: Gana Surinam y enfrentará a Irak.

    Calendario de los partidos

    Diez partidos marcarán el inicio de la definición de los últimos clasificados:

    Repechaje UEFA

    • Turquía vs. Rumanía – 12:00 p.m.

    • Gales vs. Bosnia y Herzegovina – 2:45 p.m.

    • Polonia vs. Albania – 2:45 p.m.

    • Eslovaquia vs. Kosovo – 2:45 p.m.

    • República Checa vs. Irlanda – 2:45 p.m.

    • Italia vs. Irlanda del Norte – 2:45 p.m.

    • Ucrania vs. Suecia – 2:45 p.m.

    • Dinamarca vs. Macedonia del Norte – 2:45 p.m.

    Repechaje intercontinental

    • Bolivia vs. Surinam – 5:00 p.m.

    • Nueva Caledonia vs. Jamaica – 10:00 p.m.

    Las finales de cada llave se disputarán el martes 31 de marzo.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes


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