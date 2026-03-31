República Checa vuelve al Mundial tras drama ante Dinamarca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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República Checa regresa al Mundial tras 20 años al vencer a Dinamarca en penales, en un duelo marcado por sufrimiento y resistencia.

La República Checa volverá a un Mundial veinte años después tras derrotar a Dinamarca en los penaltis en un partido lleno de sufrimiento, su segunda eliminatoria ganada desde los once metros en cinco días.

Los checos habían levantado el jueves en casa un 0-2 frente a Irlanda para ganar en los penaltis, con Kovar vestido de héroe. Este martes volvió a detener uno, pero esta vez ayudó también el rival, que mandó un tiro al larguero y otro a las nubes.

Con más lucha que juego, el equipo local aguantó el empuje de los daneses con orden y sacrificio y supo aprovechar su ocasión.

After 20 years away, the Czech Republic are back at the World Cup after beating Denmark on penalties! 🙌 pic.twitter.com/qsnoetfbjw — Match of the Day (@BBCMOTD) March 31, 2026

Dinamarca sólo cambió al central Andersen, sancionado en el anterior partido, en el once que había goleado a Macedonia del Norte. Koubek apostó por tres caras nuevas, Soucek incluido, y por jugar con línea de cinco atrás.

Todo saltó por los aires en el minuto 3. Un mal despeje de la zaga danesa lo transformó Sulc en el 1-0 con un trallazo desde el borde del área.

No acusaron el golpe los daneses, que respondieron enseguida y acumularon hasta media docena de ocasiones en veinte minutos para al menos irse al descanso con un empate. En casi todas estuvo involucrado Højlund, al que los checos no podían parar, sobre todo en el juego directo.

⚽️Pertandingan Czech Republic vs Denmark ⚽️



Pertandingan Czech Republic vs Denmark yang berhasil di mengkan oleh Czech Republic lewat hasil tendangan penalti skor berkahir dengan skor 3 - 1 di pertandingan 2026 WORLD CUP EUROPE QUALIFIERS



Dukung terus tim Favorite kamu pic.twitter.com/pi3kaNkh4j — KUPU178 OFFICIAL (@KUPU178OFFICIAL) March 31, 2026

Pero unas veces fue Kovar y otras la falta de precisión en el último pase las que impidieron el empate.

Los checos, que no tenían problema en ceder terreno, amenazaron en un par de contras muy peligrosas, ambas conducidas por Sulc. Pero a Provod se le fueron por poco un tiro cruzado, al igual que otro en un uno contra uno frente a Hermansen tras un pase tremendo del atacante del Lyon.

Dinamarca se fue desinflando y acabó la primera parte con malas sensaciones, atascada en ataque e insegura atrás.

🤯🇨🇿 𝐂𝐙𝐄𝐂𝐇 𝐑𝐄𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐘 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🏆🥵



Denmark have been officially 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐄𝐃. ⛔️🇩🇰 pic.twitter.com/llBExiAkIk — THE JOHNALIST (@The_Johnalist) March 31, 2026

No cambió el panorama en la segunda. Los daneses tenían la pelota, pero no creaban peligro. Højlund, en un cabezazo que se fue alto, creaba lo más parecido a una oportunidad.

Los checos estaba cómodos dándole la pelota a Dinamarca y dejando pasar el tiempo, con el partido cada vez más trabado.

Cuando peor pintaba, Damsgaard le puso en la cabeza una pelota a saque de falta al central Andersen, que se adelantó al portero.

Matěj Kovář was the hero as Czech Republic national team secured their place at the World Cup.🇨🇿



The young goalkeeper stepped up when it mattered most, saving penalties in the shootouts against Republic of Ireland and Denmark .



Calm. Decisive. Clutch.



Rate his performances 👇 pic.twitter.com/oTVd8OqtsI — Goalkeeper.com (@goalkeeper_com) March 31, 2026

Dinamarca era la única que lo buscaba, frente a un rival que parecía acusar la prórroga de hace cinco días y apenas daba señales de vida en alguna arrancada de Sulc o a balón parado.

Mæhle, Damsgaard y Højlund estuvieron cerca del gol que podría haber evitado el tiempo añadido, al que se agarraron los checos, que sacaron fuerzas para dar la cara contra una Dinamarca que tampoco parecía sobrada o no se atrevió a ir a por el partido.

Y a base de coraje, en una jugada confusa, Krejci recogió un rechace dentro del área pequeña que rebotó en Bah y acabó en gol.

🏆 FULL TIME SCORES!



🇧🇦 Bosnia (4) 1-1 (1) Italy 🇮🇹

🇸🇪 Sweden 3-2 Poland 🇵🇱

🇽🇰 Kosovo 0-1 Turkey 🇹🇷

🇨🇿 Czechia (3) 2-2 (1) Denmark 🇩🇰



Italy, Poland, Kosovo and Denmark all miss out on the World Cup.

Bosnia, Sweden, Turkey and Czech Republic qualified for the World Cup pic.twitter.com/4DhQE54l5o — AmadxMbuemo (@AmadXMbuemo) March 31, 2026

Højbjerg la tuvo justo antes del descanso de la prórroga, pero finalizó muy desviado la única jugada danesa de mérito.

Brian Riemer se la jugó metiendo a otro delantero, Kasper Høgh, del Bodø-Glimt noruego, y el atacante del equipo milagro en la Liga de Campeones de este año hizo el suyo con un cabezazo sensacional en otra jugada a balón parado que rescató a un equipo que ya parecía desesperado.

Hasta que llegaron los penaltis, la República Checa se hizo grande y Dinamarca se empequeñeció para perder un billete al Mundial que tenía en la mano.

Czech Republic overcame Denmark on penalties to qualify for the 2026 FIFA World Cup, while Italy failed to qualify after losing to Bosnia and Herzegovina on Tuesday night.



WRAP ➡️ https://t.co/Loiwdy8CYu pic.twitter.com/5tBiFR2rRI — KickOff Online (@KickOffMagazine) March 31, 2026

Ficha técnica

2 (3) - República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Provod (Chytil, m.68), Soucek, Darida (Cerv, m.60), Zeleny; Schick (Chory, m.90), Sulc (Sadilek, m.113).

2 (1) - Dinamarca: Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson (Nørgaard, m.60), Mæhle; Højbjerg, Hjulmand (Høgh, m.105), Froholdt (Eriksen, m.72); Isaksen (Dreyer, m.86), Højlund, Damsgaard (Jensen, m.115).

Goles: 1-0, m.3: Sulc; 1-1, m.72: Andersen; 2-1, m.100: Krejci; 2-2, m. 11: Høgh.

Penaltis. Højlund (DIN): fallo; Chory (CZE); gol; Eriksen (DIN): gol; Soucek (CZE): gol; Dreyer (DIN): fallo; Krejci (CZE): fallo. Jensen (DIN): fallo. Sadilek (CZE): gol.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Nelsson (m.21), Andersen (m.106), por Dinamarca; Zeleny (m.45), por la República Checa.

Incidencias: encuentro de final de la repesca europea para el Mundial 2026 disputado en el estadio EPET Arena de Praga.