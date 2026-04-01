Panamá, 01 de abril del 2026

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    Repechaje

    República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial

    El conjunto africano superó 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron.

    EFE
    República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial
    Jugadores de Congo celebran un gol este martes, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre República del Congo y Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE

    La selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron de la ciudad mexicana de Zapopan.

    El tanto de los africanos llegó en el minuto 100 por intermedio del zaguero del Burnley inglés Axel Tuanzebe, luego de un tiempo reglamentario sin goles.

    República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial
    Chancel Mbemba (d) de Congo disputa el balón con Bailey Cadamarteri de Jamaica, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre República del Congo y Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE

    Los congoleños integrarán así el grupo K, en el que se enfrentarán con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

    La única participación de la República Democrática del Congo en Mundiales data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire.

    Más temprano, las selecciones de Suecia, República Checa, Turquía y Bosnia-Herzegovina sacaron boleto para la cita norteamericana al eliminar a Polonia, Dinamarca, Kosovo e Italia.

    República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial
    Theo Bongonda (d) de Congo disputa el balón con Isaac Hayden de Jamaica este martes, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre República del Congo y Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE

    El último pase lo definirán los combinados de Bolivia e Irak, en partido que se jugará en el estadio BBVA en Monterrey (México).

    EFE

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