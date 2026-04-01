República Democrática del Congo conquista el penúltimo cupo al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto africano superó 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron.

La selección de la República Democrática del Congo obtuvo este martes el penúltimo cupo libre al Mundial al vencer en tiempo extra por 1-0 a la de Jamaica en la final de la repesca intercontinental jugada en el estadio Akron de la ciudad mexicana de Zapopan.

El tanto de los africanos llegó en el minuto 100 por intermedio del zaguero del Burnley inglés Axel Tuanzebe, luego de un tiempo reglamentario sin goles.

Chancel Mbemba (d) de Congo disputa el balón con Bailey Cadamarteri de Jamaica, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre República del Congo y Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE

Los congoleños integrarán así el grupo K, en el que se enfrentarán con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

🌏🚨GOAL! Axel Tuanzebe has broken deadlock! Big advantage for DR Congo!



🇨🇩 DR Congo 1-0 Jamaica 🇯🇲



pic.twitter.com/w3sAzKGGxQ — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) March 31, 2026

La única participación de la República Democrática del Congo en Mundiales data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire.

Más temprano, las selecciones de Suecia, República Checa, Turquía y Bosnia-Herzegovina sacaron boleto para la cita norteamericana al eliminar a Polonia, Dinamarca, Kosovo e Italia.

Theo Bongonda (d) de Congo disputa el balón con Isaac Hayden de Jamaica este martes, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre República del Congo y Jamaica en el Estadio Akron en Guadalajara (México). EFE

El último pase lo definirán los combinados de Bolivia e Irak, en partido que se jugará en el estadio BBVA en Monterrey (México).