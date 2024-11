‘Resilientes y agradecidos’: La Roja celebra su clasificación al Final Four

Escuchar audio noticia

La selección de Panamá se clasificó al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf tras empatar 2-2 ante Costa Rica.

Este lunes 18 de noviembre, el estadio Rommel Fernández fue escenario del partido de vuelta de los cuartos de final del torneo. El empate fue suficiente para que Panamá eliminara a Costa Rica con un marcador global de 3-2, luego de haber ganado el partido de ida 1-0.

Tras el vibrante encuentro, varios jugadores de La Roja utilizaron sus redes sociales para expresar su alegría por esta tercera clasificación consecutiva al Final Four y a la Copa Oro 2025.

El portero Orlando Mosquera, quien detuvo un penal clave en el partido, compartió en Instagram varias imágenes del encuentro. “Resilientes, resistentes y agradecidos. Dios es bueno”, escribió.

Por su parte, el defensor Michael Amir Murillo simplemente expresó: “Gracias Panamá”.

El delantero José Fajardo, conocido como “La Pantera”, mostró autocrítica y reconoció los momentos difíciles del equipo: “Siento pena por defraudar a nuestra gente. Ayer [el lunes] no salieron las cosas como pensaba, no fue nuestra mejor versión, sufrimos, pero logramos el objetivo”. Además, agregó: “Cuando las cosas no salen bien, siempre daré la cara. Recuerden que esto es fútbol; hay altas y bajas, lo más importante es insistir y mejorar”.

César Blackman, autor del primer gol panameño, manifestó: “Sensación inexplicable y muchos sentimientos encontrados. Estamos en el Final Four”.

El volante Édgar Yoel Bárcenas agradeció al equipo, al cuerpo técnico y a la afición por su apoyo: “Gracias Dios, gran esfuerzo banda”.

El director técnico de La Roja, Thomas Christiansen, también utilizó sus redes para reconocer el papel de los hinchas: “Sentir el Rommel lleno es una sensación inolvidable. Objetivo conseguido”.

Las anotaciones panameñas en el encuentro estuvieron a cargo de César Blackman (13′) y José Luis “Puma” Rodríguez (45+3′), asegurando el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.