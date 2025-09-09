Respaldamos a Thomas Christiansen al 100%, asegura José Luis Rodríguez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El empate 1-1 frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández dejó un sabor amargo en la Selección de Panamá, que veía la oportunidad de consolidarse en la clasificación rumbo al Mundial 2026.

En zona mixta, José Luis Rodríguez, uno de los referentes ofensivos del equipo, habló con franqueza sobre lo sucedido y dejó un mensaje de autocrítica, esperanza y respaldo total del grupo a Thomas Christiansen.

“Es difícil, la verdad, sinceramente es muy difícil, porque no es el resultado que esperábamos”, comenzó diciendo el volante del Sporting de Gijón. “Queríamos sacar los tres puntos y más aquí en casa, que sabemos que esos partidos son los más importantes”.

Rodríguez señaló que la ansiedad le jugó una mala pasada al equipo.

“El equipo se desesperó mucho, es algo que tenemos que mejorar. Estábamos muy ansiosos a la hora de definir. Lo que tenemos que mejorar para los próximos cuatro partidos que quedan es la contundencia, porque de nada te vale jugar bonito o tener el 90% de la pelota y al final no la metemos”.

El jugador fue enfático en que la falta de efectividad es el gran pendiente del grupo.

“Al final es la contundencia y todos creo que tenemos que ponernos a analizar estos partidos. A los próximos partidos que vengan ya sabemos lo que hay que mejorar. Si queremos estar en esa cita que todos queremos y que todos esperamos, hay que ser más contundentes”.

En medio de la decepción, Rodríguez también se tomó un momento para enviar un mensaje a la afición panameña.

“Disculpas al pueblo panameño por el día de hoy, porque sinceramente esto era lo que queríamos, un estadio lleno. Sacaron de su tiempo, de su dinero para venir a apoyarnos. Creo que todos queríamos sacar esa victoria”.

Pese al resultado, Rodríguez valoró lo hecho en la cancha. “Si te pones a analizar el partido bien, yo siento que el equipo jugó bien, que creamos muchas oportunidades de gol, pero al final no logramos lo que todo el mundo quiere, que son los goles. Entonces pedirle disculpas, que nos sigan apoyando, a creer hasta el final, esto no acaba aquí. Gracias a Dios, la verdad, el grupo creo que estamos fuertes”.

Rodríguez aseguró que el grupo tendrá una mentalidad renovada para la ventana de octubre, cuando Panamá se mida a El Salvador como visitante y a Surinam en casa.

“Sabemos que no fue como esperábamos esta ventana. El grupo va a venir con otra mentalidad para los siguientes partidos, porque realmente queremos ir al Mundial y para eso tenemos que ganar”.

Consultado sobre el resultado de Surinam frente a El Salvador, Rodríguez no se mostró sorprendido. “La verdad que no me sorprende la victoria de Surinam sobre El Salvador. Lo vivimos allá, tienen muy buenos jugadores, juegan muy bien al fútbol, pero nos tienen que enfrentar aquí en casa con nuestra gente”.

De cara al calendario restante, el volante dejó claro que Panamá aún depende de sí mismo.

“Nosotros tenemos que tratar de buscar un buen resultado en El Salvador y venir aquí a matar para poder estar por el primer puesto y en noviembre saldar esa clasificación aquí en casa. Hay que estar con la cabeza en alto, no podemos agachar la cabeza. Quedan cuatro partidos, no hay nada definido aún. Todavía tenemos que enfrentarnos a dos rivales directos y estoy seguro de que el equipo va a venir con otra mentalidad y va a sacar lo que esperamos todos”.

Por último, Rodríguez cerró con un respaldo al entrenador Thomas Christiansen, en medio de las críticas que piden su salida.

“Lo respaldamos al 100% porque el profe ha sido lo suficientemente maduro para llevar al grupo. Confiamos en él y sabemos que lo vamos a sacar adelante”.