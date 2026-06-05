Resultados Vuelta de la Juventud Panamá 2026: ganadores y tiempos de la primera etapa en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La competencia continuará este sábado con la segunda etapa. Las acciones inician en las categorías preinfantil e infantil partirán a las 8:00 a.m.

La jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud reunió a pedalistas de diversas categorías, quienes enfrentaron recorridos adaptados a sus edades en un terreno que puso a prueba la resistencia y la capacidad individual de cada competidor.

En la categoría preinfantil femenina, Natalia Castillo se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 36:27 minutos. El podio lo completaron Ashlyn Ríos, con 39:12, y Reyven Pitti, con 40:00. En la rama masculina, Ian Martínez se impuso con 32:09, seguido por Jefer Gálvez (35:25) y Dilan González (38:54).

Dentro de la categoría infantil femenina, Dana Carrera se adjudicó la victoria con un tiempo de 34:54 minutos, escoltada por Iliana Suira (36:16) y Quibsianys Jiménez (38:34). En varones, Alexis Pinto marcó el mejor registro con 26:15, mientras que Yosney Morales (30:07) y Jafeth Montero (30:50) completaron el podio. Ambas categorías recorrieron una distancia de 12.2 kilómetros.

En damas junior, Francesca Pavoni se llevó el triunfo al detener el cronómetro en 47:41 minutos, superando a Sashelyn Castillo (48:35) y Daybelis Torres (49:35), en un recorrido de 18.5 kilómetros.

Por su parte, en la categoría prejuvenil, Alejandro Martínez se coronó con un tiempo de 38:26 minutos, seguido por Isaac Campos (39:00) y Eliel Castro (40:08).

En la juvenil, José Castro fue el más rápido con 37:38 minutos. Eliecer Vargas (39:40) y José Castellanos (39:43) ocuparon la segunda y la tercera posición, respectivamente, en una prueba de 18.5 kilómetros con perfil ascendente.

Finalmente, en la categoría Sub-23, Jahaziel Martínez dominó la contrarreloj con 37:47 minutos, escoltado por Cristofer Campos (38:35) y Owen Herrera (39:49).

La competencia continuará este sábado con la segunda etapa. Las categorías preinfantil e infantil partirán a las 8:00 a.m. desde la cancha techada de San Pablo Viejo, con un recorrido de 26.5 kilómetros que incluye paso por Cerro Colorado y llegada en La Piedra, en Potrerillos.

Posteriormente, a las 9:30 a.m., las categorías prejuvenil, juvenil, damas junior y Sub-23 iniciarán su recorrido desde el mismo punto, pasando por Los Anastacios y Potrerillos, hasta culminar en Cordillera, para un total de 63.4 kilómetros.