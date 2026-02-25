Reyniel Perdomo ficha con CT United FC de la MLS Next Pro

El defensor panameño Reyniel Perdomo se convirtió en la nueva incorporación del CT United FC, equipo que compite en la MLS Next Pro, de cara a la temporada 2026.
Perdomo, de 24 años, llega al fútbol estadounidense cedido con opción de compra procedente del Alianza, club con el que conquistó el título del Torneo Apertura 2022.
Defender | Alianza FC 🇵🇦— CT United FC (@ctunited) February 24, 2026
A senior national team experienced defender from Alianza FC, Panama.
Reyniel Perdomo brings athleticism, power, and versatility to back line. Combining physicality with leadership qualities ,he is ready for the next level.
Powerful. Intelligent. Built… pic.twitter.com/ywOshW9jtU
Esta será su segunda experiencia internacional, luego de su paso por el Santos de Guápiles en Costa Rica, donde sumó minutos en el balompié centroamericano.
Además de su trayectoria a nivel de clubes, el zaguero ha formado parte de la selección de Panamá en categorías menores y también ha sido considerado en la absoluta, consolidándose como una de las piezas jóvenes con proyección en el fútbol nacional.
NUEVO LEGIONARIO— Alianza, F.C. (@alianzafc) February 24, 2026
𝗥𝗲𝘆𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗱𝗼𝗺𝗼 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝘀
Hemos alcanzado un acuerdo de préstamo con opción a compra con el club @ctunited
🟢 Se están haciendo las gestiones de permiso de trabajo y visa correspondiente, para que prontamente viaje a EEUU#SiempreAlianza pic.twitter.com/QbOPICwFSQ
Perdomo y el CT United iniciarán la temporada 2026 este domingo, cuando visiten el NKU Soccer Park para enfrentar al FC Cincinnati 2, en el arranque oficial de la campaña.