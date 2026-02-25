Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Reyniel Perdomo ficha con CT United FC de la MLS Next Pro

    El defensor panameño llega cedido desde el Alianza FC y afrontará su segunda experiencia internacional.

    Humberto Cornejo
    Reyniel Perdomo ficha con CT United FC de la MLS Next Pro
    Reyniel Perdomo controla el esférico en el duelo contra el Plaza Amador. Foto: Cortesía/LPF

    El defensor panameño Reyniel Perdomo se convirtió en la nueva incorporación del CT United FC, equipo que compite en la MLS Next Pro, de cara a la temporada 2026.

    Perdomo, de 24 años, llega al fútbol estadounidense cedido con opción de compra procedente del Alianza, club con el que conquistó el título del Torneo Apertura 2022.

    Esta será su segunda experiencia internacional, luego de su paso por el Santos de Guápiles en Costa Rica, donde sumó minutos en el balompié centroamericano.

    Además de su trayectoria a nivel de clubes, el zaguero ha formado parte de la selección de Panamá en categorías menores y también ha sido considerado en la absoluta, consolidándose como una de las piezas jóvenes con proyección en el fútbol nacional.

    Perdomo y el CT United iniciarán la temporada 2026 este domingo, cuando visiten el NKU Soccer Park para enfrentar al FC Cincinnati 2, en el arranque oficial de la campaña.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más