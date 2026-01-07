Ricardo ‘El Científico’ Núñez va por la gloria mundial en Alemania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Ricardo Núñez disputará este sábado 10 de enero en Oberhausen el título mundial interino ligero del CMB ante el invicto Jadier Herrera.

Ricardo ‘El Científico’ Núñez está ante la oportunidad que persiguió durante años. Este sábado 10 de enero, en Oberhausen, Alemania, el boxeador panameño enfrentará al invicto Jadier Herrera (17-0-0, 15 KOs) por el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate que marcará un punto de inflexión en su carrera profesional.

Núñez (26-7, 22 KOs) viajó este martes por la noche junto a su equipo de trabajo rumbo a Europa, con una primera escala en París antes de arribar a territorio alemán. El trayecto no estuvo exento de contratiempos, producto de cancelaciones aéreas por condiciones climatológicas en Europa, pero el entorno del panameño coincide en que nada ha alterado la preparación ni la concentración de cara al combate.

“Nos sentimos súper bien, gracias a Dios. No hemos dejado que las circunstancias de los vuelos nos afecten en la preparación ni en la concentración. Me siento en óptimas condiciones”, expresó Núñez en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, previo a su salida, en declaraciones a La Prensa.

Uno de los aspectos que más tranquilidad genera en el campamento es el peso. Núñez confirmó que está tres libras por debajo del límite, un factor clave considerando el clima invernal que enfrentará en Alemania. “Vamos hacia un lugar frío y ahí hay que trabajar más fuerte si llegas con sobrepeso. Yo voy a llegar bien en peso y bien concentrado”, afirmó.

Para el chorrerano, esta pelea representa la recompensa a años de sacrificio. “Esta oportunidad es la que siempre he estado esperando. Sacrifiqué las fiestas de fin de año, me he preparado y estamos listos para, Dios primero, lograr esa hazaña y traer ese título para Panamá”, sostuvo.

Del otro lado estará Jadier Herrera, un rival joven, zurdo y con un récord impecable, pero Núñez confía en que su experiencia será determinante.

“He peleado en grandes escenarios, con boxeadores de mucha más experiencia y más fuertes. Creo que él no se ha topado con un boxeador de gran nivel, y yo voy a ser ese boxeador”, señaló.

La experiencia fuera de casa es uno de los principales activos del panameño. Núñez ya ha combatido en escenarios adversos, con público en contra y bajo presión, algo que considera parte de su aprendizaje. “Conozco las derrotas, conozco la presión de pelear en otro país. Yo voy concentrado en hacer mi trabajo y en traer ese campeonato para Panamá”, remarcó.

En el plano mental, Núñez reconoce una diferencia sustancial respecto a su primera oportunidad titular, hace más de seis años contra Gervonta Davis. “Hoy lo enfrento con mucho enfoque y mucha mente positiva. Aquí lo más importante es la psicología y todo lo que pasa antes de esa noche”, explicó.

La preparación incluyó sparrings específicos para simular el estilo del rival. Núñez trabajó con boxeadores zurdos como Jezreel Corrales y José Núñez.

“Sé lo que él va a venir a hacer y voy a hacer los ajustes ese día para contrarrestarlo y conectar mis golpes de poder”, detalló.

Además del trabajo técnico, Núñez puso énfasis en la preparación física, realizando ajustes junto a su preparador Benjamín González para aumentar movilidad y actividad durante el combate. “Cada pelea es un proceso donde uno aprende”, afirmó.

Su apoderado, Raúl Ford, explicó que esta oportunidad se fue construyendo desde septiembre, pasando de una pelea regular a una eliminatoria, hasta desembocar en la disputa del título interino del CMB. Ford también confirmó que el equipo llegará a Alemania con tiempo para aclimatarse, entrenar y cumplir sin sobresaltos con el pesaje oficial del viernes.

“El frío no nos preocupa. Ambos boxeadores somos caribeños y vamos a llegar en igualdad de condiciones”, señaló Ford, quien destacó la serenidad del equipo pese a los imprevistos del viaje, que inicialmente incluían una escala en Amsterdam.