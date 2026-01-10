Polémica: Ricardo Núñez cae por nocaut técnico en Alemania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La controversia se acentuó luego de que se conociera que las tres tarjetas de los jueces reflejaban un empate, todas con idéntico puntaje, lo que confirmaba lo cerrado del combate y alimentó el debate sobre la decisión de detener la pelea antes de tiempo.

La noche que podía cambiar la carrera de Ricardo ‘El Científico’ Núñez terminó envuelta en frustración y debate. El panameño perdió por nocaut técnico, a los 2 minutos y 16 segundos del octavo asalto, frente al cubano Jadier Herrera, en Oberhausen, Alemania, en la pelea por el título mundial interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un desenlace que dejó un sabor amargo por la forma en que fue detenida.

Núñez, que había viajado a Europa con la ilusión de convertirse en el próximo campeón mundial de Panamá, vio cómo su oportunidad se esfumó tras una combinación de golpes al rostro, iniciada por un gancho de derecha de Herrera.

El impacto llevó al árbitro a intervenir y detener el combate, a pesar de que el panameño no cayó a la lona, lo que generó de inmediato la polémica entre su esquina y buena parte de los presentes en la arena.

Hasta ese momento, el combate se había desarrollado con un alto nivel de competitividad y con pasajes claramente favorables al chorrerano. Desde el primer campanazo, Núñez mostró que no había viajado miles de kilómetros para ser un espectador. En el primer asalto, conectó con autoridad y logró enviar a la lona a Herrera.

El segundo asalto volvió a ser favorable para Núñez. A partir del tercer asalto, sin embargo, la pelea empezó a cambiar de tono. Herrera ajustó su estrategia, comenzó a utilizar mejor el ring y a explotar su movilidad y alcance. El cubano fue encontrando la distancia y reduciendo la efectividad del ataque frontal de Núñez. La dinámica se equilibró y el combate entró en una fase de alta tensión, con intercambios cada vez más técnicos y cerrados.

Momento en que dan a conocer la decisión final del combate. Foto: Tomada de DAZN

Asalto tras asalto, la balanza se fue nivelando. Herrera logró sumar puntos con golpes claros y mejor control del ritmo, mientras que Núñez seguía buscando las conexiones de poder que le habían dado éxito en el arranque.

Para cuando la pelea entró al octavo asalto, la diferencia en las tarjetas era mínima, reflejo de un duelo que se estaba definiendo en detalles y que mantenía abierta la posibilidad real de un triunfo panameño. Esto quedó demostrado cuando el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, publicó en X el resultado que mostraba un empate en las tres tarjetas, con idéntico score.

Imagen de las tarjetas que publicó el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. Foto: Tomada de @wbcmoro

Fue en ese octavo episodio cuando llegó el momento que cambió todo. Herrera lanzó una combinación rápida al rostro de Núñez, iniciada con un gancho de derecha que impactó con limpieza. El panameño retrocedió, visiblemente tocado, pero sin perder el equilibrio ni caer a la lona. Aun así, el árbitro decidió intervenir y decretar el nocaut técnico, una determinación que provocó el rechazo y los reclamos del Científico.