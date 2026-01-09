Panamá, 09 de enero del 2026

    Rick Carlisle alcanza mil victorias en la NBA

    Los Pacers ganaron 114-112 en el campo de los Charlotte Hornets y cortaron una racha de trece derrotas consecutivas que les dejó en la última plaza de la Conferencia Este (7-31).

    EFE
    Rick Carlisle alcanza mil victorias en la NBA
    Rick Carlisle, técnico de los Indiana Pacers, se convirtió este jueves en el undécimo entrenador en alcanzar las mil victorias. Foto: EFE

    Rick Carlisle, técnico de los Indiana Pacers, se convirtió este jueves en el undécimo entrenador en la historia de la NBA en alcanzar las 1.000 victorias, en una noche marcada con el aplazamiento del Chicago Bulls-Miami Heat por un problema de condensación en la pista del United Center.

    En una de las temporadas más difíciles de su carrera, Rick Carlisle pudo celebrar un gran logro personal, al alcanzar las mil victorias en su carrera de casi 37 años en la NBA.

    Sus Pacers ganaron 114-112 en el campo de los Charlotte Hornets y cortaron una racha de trece derrotas consecutivas que les dejó en la última plaza de la Conferencia Este (7-31).

    Son el equipo con peor balance de la NBA, después de que el año pasado alcanzaran las Finales.

    Pascal Siakam fue el líder de la victoria ante los Hornets con un doble doble de 30 puntos y catorce rebotes.

    Caos en Chicago

    El partido entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves fue aplazado por un problema de condensación en la pista del United Center y se disputará en una fecha por comunicar.

    Después de casi dos horas de espera, con los jugadores de ambos equipos dando vueltas entre los vestuarios y la pista, la NBA anunció en un comunicado el aplazamiento del encuentro.

    El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante más de una hora, pero la humedad permanecía en el parqué y no se daban las condiciones para competir.

    El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias


