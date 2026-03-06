¡Rival de lujo! Panamá visitará a Brasil en el Maracaná

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este partido se suma a los dos encuentros ya programados frente a Sudáfrica el 27 y 31 de marzo en el continente africano.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) reveló este viernes que Panamá jugará un partido amistoso contra Brasil en Río de Janeiro el domingo 31 de mayo como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El juego, que se disputará en el estadio Maracaná, formará parte de la despedida de la selección brasileña previo a su participación en el Mundial. Será la primera vez que la selección panameña jugará en este estadio histórico, el más simbólico de Brasil y que ha albergado dos finales de la Copa del Mundo.

Este duelo contra Brasil representará, sin duda, la prueba de fuego más importante para la plantilla del técnico hispano-danés Thomas Christiansen. Se medirán al equipo número 5 del ránking FIFA, dirigido por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, un rival de élite, antes de arribar a Toronto para el inicio de la cita mundialista.

Será el sexto encuentro entre ambos países: cinco victorias para la ‘verdeamarela’ y un empate. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2019 en el estadio Dragão de Portugal, que terminó con empate por 1-1.

Además del partido en Brasil en mayo próximo, Panamá tiene programados dos partidos amistosos a finales de este mes en el continente africano contra la selección de Sudáfrica: el viernes 27 de marzo y el martes 31 de marzo.