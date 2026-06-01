Panamá, 01 de junio del 2026

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    Fútbol

    Rival de Panamá: Croacia anuncia su lista para 2026 con Luka Modric como referente

    Luka Modric, Mateo Kovačic y Joško Gvardiol lideran al equipo balcánico que compartirá grupo con Panamá, Ghana e Inglaterra.

    Humberto Cornejo
    Rival de Panamá: Croacia anuncia su lista para 2026 con Luka Modric como referente
    Luka Modric lidera al conjunto de Croacia. (Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI

    La selección de Croacia, rival de Panamá, oficializó su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El técnico Zlatko Dalić apostó por una combinación de experiencia y nuevos talentos, con el objetivo de que el equipo vuelva a ser protagonista en el torneo.

    La nómina incluye a los porteros Dominik Livaković, Dominik Kotarski e Ivor Pandur. En defensa, Croacia estará conformada por Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić y Luka Vušković.

    En el mediocampo destacan referentes como Luka Modrić y Mateo Kovačić, acompañados por Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Šučić, Nikola Moro y Toni Fruk. Mientras que en la delantera fueron convocados Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa e Igor Matanović.

    El conjunto balcánico buscará trasladar su solidez y experiencia reciente a esta nueva edición del Mundial, integrándose en el Grupo L, junto a Ghana, Panamá e Inglaterra.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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