Panamá, 19 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    |
    Copa Mundial

    Rivales de peso: potencias que podrían enfrentar a Panamá

    Jaime Heilbron
    Rivales de peso: potencias que podrían enfrentar a Panamá
    La fanaticada panameña disfrutó al máximo en el Rommel Fernández la victoria ante El Salvador que le dio la clasificación a su segundo mundial a Panamá. LP / Elysée Fernández

    La clasificación de la selección de Panamá al Mundial de 2026 aún está fresca, al no haber transcurrido siquiera 24 horas desde este magno logro. Inmediatamente, y dado que ya quedaron definidos 42 de los 48 equipos que participarán en la Copa del Mundo, la atención de los países clasificados, incluyendo a Panamá, se centra en el sorteo que se celebrará el viernes 5 de diciembre en Washington D.C.

    A pesar de que los últimos seis cupos al Mundial no se definirán hasta finales de marzo, el formato y los bombos ya están establecidos. Este será el primer Mundial con 48 selecciones, por lo que habrá por primera vez 12 cabezas de serie, la mayor cantidad en la historia.

    Los bombos, a falta de la actualización del ranking FIFA del 21 de noviembre, han quedado así:

    Bombo 1 (cabezas de serie): Estados Unidos (anfitrión), México (anfitrión), Canadá (anfitrión), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

    Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

    Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

    Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

    Los reglamentos de la FIFA indican que no puede haber más de un equipo de la misma confederación en un grupo, salvo en el caso de Europa, que puede tener hasta dos.

    Con esto en mente, se puede analizar y especular con mayor precisión sobre los posibles rivales mundialistas de Panamá. El sorteo de la FIFA, al fin y al cabo, funciona como un juego de Tetris.

    Posibles rivales de Panamá

    Empecemos por el Bombo 1. De sus 12 integrantes, quedan inmediatamente descartados los tres anfitriones de Concacaf. Esto significa que sí o sí una potencia del fútbol internacional compartirá grupo con Panamá, como ya ocurrió con Bélgica e Inglaterra en Rusia 2018.

    Entre las opciones aparecen Argentina, España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos o Alemania, además de las ya mencionadas Bélgica e Inglaterra.

    Pasemos al Bombo 2: aquí no hay equipos de Concacaf, así que no existen restricciones. Panamá podría enfrentar a cualquiera de las 12 selecciones mencionadas. Los rivales que más intrigan son Croacia y Marruecos, semifinalistas recientes de la Copa del Mundo, además de Uruguay y Colombia, a quienes la Roja enfrentó en la Copa América 2024.

    También destacan Suiza y Japón, selecciones muy competitivas en torneos mayores.

    Dado que Panamá está en el Bombo 3, no enfrentará a ninguno de los equipos que lo componen.

    Desde el Bombo 4, las restricciones son mayores: Haití y Curazao están descartados al ser de Concacaf, y lo mismo ocurre con los ganadores del repechaje intercontinental, ya que podrían ser Jamaica o Surinam.

    Esto deja ocho posibles rivales: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda y los cuatro equipos de la repesca europea, entre los que podría estar Italia, tetracampeona mundial.

    Si los rivales del Bombo 1 y 2 que le toquen a Panamá son ambos europeos, el abanico del Bombo 4 se reduciría únicamente a no europeos.

    Escenarios más probables para Panamá

    Como en 2018, lo más normal es que nos toque:

    • Dos europeos y un africano o asiático, o

    • Un sudamericano y dos europeos, o

    • Un sudamericano, un europeo y un africano/asiático

    Lo bueno es que la espera no será larga.

    Panamá conocerá sus rivales el 5 de diciembre, al mediodía, desde la capital de Estados Unidos.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más