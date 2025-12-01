Panamá, 01 de diciembre del 2025

    Fútbol argentino

    River depende de que Boca sea campeón para jugar la Copa Libertadores

    EFE
    Boca Juniors venció a River Plate en el Superclásico disputado el 9 de noviembre, que colocó a River en posición de Copa Sudamericana y necesitando que el Xeneize salga campeón para disputar la Copa Libertadores. EFE/ Adan González

    River Plate pasó a depender de que su clásico rival, Boca Juniors, obtenga el título del Torneo Clausura del campeonato de Primera División del fútbol de Argentina para alcanzar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, a partir de los resultados de este domingo en los cuartos de final del certamen local.

    El ‘Millonario’ se ubicó en el cuarto lugar de la tabla anual clasificatoria a los torneos internacionales del año próximo, por lo que hasta el momento jugará la Copa Sudamericana, segunda competición en importancia de Sudamérica.

    En Argentina, dos de los cinco cupos para la Copa Libertadores corresponden a los equipos campeones del Apertura y el Clausura: el primero fue para Platense, y el segundo se definirá a mediados de diciembre cuando se resuelvan las semis y la final.

    River quedó fuera de carrera por el título tras su derrota 3-2 ante Racing Club de Avellaneda en un partido que se definió en el último minuto, con el gol del uruguayo Gastón Martirena.

    Los otros tres cupos para la Libertadores son para los tres primeros en la tabla anual, donde Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors lograron completar el podio.

    Si alguno de esos tres equipos festeja el título del Clausura, libera un cupo que beneficia a River, ya que subiría del cuarto al tercer puesto de la tabla anual.

    Rosario Central fue eliminado en octavos por Estudiantes de La Plata, y Boca hizo lo propio este domingo en el cruce por cuartos con Argentinos, en un partido cerrado que se definió 1-0 a favor del ‘Xeneize’ con gol del defensor central Ayrton Costa.

    Ahora el equipo de Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo deberá apostar a que el archirrival de toda la vida, conducido por el entrenador Claudio Úbeda, supere la semifinal en la que enfrentará al ganador del duelo entre Racing y Tigre para llegar al partido definitorio, a disputarse el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

    Por el otro lado del cuadro del Clausura, Estudiantes triunfó en cuartos ante Central Córdoba y espera a su rival en semis que emergerá del partido entre Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas.

    Liberado de competiciones tras un 2025 gris, River planifica su próximo año con incorporaciones que jerarquicen su plantel mientras apuesta a la consagración del otro integrante del superclásico argentino para volver a disputar la Libertadores, que ganó en 1986, 1996, 2014 y 2018.

    EFE

    Agencia de noticias


