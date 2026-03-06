River Plate se retira de Comité Ejecutivo de la AFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

River Plate anuncia que no participará en el Comité Ejecutivo de la AFA en medio de huelga de clubes y una investigación judicial contra la dirigencia.

River Plate anunció este jueves que se desvincula de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apenas horas después del comienzo de la huelga de los clubes profesionales del país en protesta por una investigación judicial abierta a directivos de la entidad.

“En el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”, explicó River Plate.

El club presidido por Stefano Di Carlo afirmó que los temas que la AFA pone en discusión no fueron presentados para evaluación y votación.

“Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, precisó.

A pesar de ello, el club reconoce a la AFA “la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad”, un punto de conflicto con el Gobierno del presidente Javier Milei, que emprendió una denuncia judicial contra la máxima organización del fútbol argentino y su presidente, Claudio Tapia.

La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En su comunicado, River también se alinea con la AFA respecto a la “histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”, en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que el Ejecutivo nacional impulsa desde su triunfo presidencial en diciembre de 2023 y que es motivo de conflicto entre Tapia y Milei.

Otro reclamo del club Millonario fue la reducción de la cantidad de equipos que integren el torneo de Primera División argentina, desde los 30 actuales equipos a los tradicionales 20.